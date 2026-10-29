Puebla interviene para impulsar inicio de producción del Golf en la planta de Volkswagen

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que su administración ha acompañado las negociaciones entre Volkswagen y el sindicato para evitar una huelga y mantener los proyectos de producción de la armadora en la entidad. Durante una conferencia en la Ciudad de México, señaló que en marzo comenzará la producción del Golf en la planta poblana y calificó el anuncio como una buena noticia para el estado.

El mandatario sostuvo que Volkswagen sigue siendo una empresa importante para la economía poblana y afirmó que su gobierno mantiene los incentivos fiscales acordados con la compañía. También destacó la participación del secretario de Economía, Víctor, en las conversaciones con representantes de la empresa y los trabajadores para alcanzar un acuerdo.

Incentivos fiscales para Volkswagen

Armenta explicó que el 24 de febrero se firmó un convenio de incentivos fiscales con vigencia de 10 años, hasta 2034. Según indicó, los apoyos están relacionados con la cantidad de trabajadores de la empresa: si aumenta su plantilla, también crecen los incentivos; si disminuye, los beneficios fiscales se reducen.

Como referencia, señaló que durante 2025 se destinaron más de 185 millones de pesos en incentivos, mientras que en el año en curso la cifra alcanzaba los 155 millones de pesos, de acuerdo con el número de trabajadores.

El gobernador defendió estos apoyos y afirmó que su administración está cumpliendo con los compromisos establecidos. También sostuvo que el objetivo es mantener la colaboración con la armadora y favorecer la continuidad de sus operaciones en Puebla.

Negociaciones

El mandatario destacó que el secretario de Economía participó en las reuniones entre Volkswagen, el sindicato y representantes empresariales para buscar una solución a las diferencias laborales. Según explicó, el funcionario permaneció atento al proceso para facilitar la conciliación entre las partes.

Armenta consideró que la prudencia del sindicato fue importante para alcanzar un acuerdo y sostuvo que las dificultades actuales de la industria automotriz deben entenderse dentro de los cambios que ocurren a nivel mundial, relacionados con las directrices económicas de Estados Unidos y las disputas entre sus socios comerciales.

El gobernador rechazó que la situación sea responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatal o federal y criticó a quienes, según dijo, atribuyen a su administración los problemas de la armadora. Afirmó que las condiciones del mercado internacional afectan a Volkswagen y a otras industrias.

Producción del Golf

Armenta aseguró que Volkswagen mantiene proyectos de crecimiento en Puebla y señaló que la producción del Golf comenzará en marzo. También mencionó la ampliación de la nave de pintura automotriz eléctrica, una inversión que, de acuerdo con su exposición, permitió recuperar empleos.

El mandatario indicó que la empresa ya está recontratando trabajadores para la producción del Golf y para las actividades relacionadas con la ampliación de sus instalaciones. Añadió que las líneas de producción de los modelos Tiguan y Jetta forman parte de los proyectos que la compañía mantiene en la entidad.

Asimismo, anunció que se buscará un encuentro con las principales empresas proveedoras para fortalecer la vinculación con la industria automotriz y ampliar la participación de los negocios que forman parte de su cadena de suministro.

Nuevos proyectos y generación de empleos

El gobernador también se refirió al proyecto de la Capital de la Tecnología en San José Chiapa y a las inversiones previstas en Huejotzingo, que, según dijo, requerirán una cantidad importante de trabajadores tanto para la construcción como para el desarrollo industrial.

Consideró que los empleos generados en Huejotzingo pueden compensar parte de las afectaciones laborales que se presentaron en la armadora. También señaló que su administración ofreció trabajo y becas a personas que fueron despedidas, como parte de las medidas para atender las consecuencias de los ajustes laborales.

Finalmente, Armenta expresó confianza en que la economía poblana registre un repunte durante los siguientes trimestres y que la producción agrícola contribuya al cierre del año. Afirmó que su gobierno continuará atento a la evolución de la industria y a las acciones necesarias para mantener la actividad económica y el empleo en Puebla.