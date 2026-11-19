Manolo Jiménez da banderazo a obra de la Puerta 4

El gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó la modernización del libramiento Puerta 4 en Monclova, una obra de infraestructura y seguridad por un monto de 102 millones de pesos en la Región Centro-Desierto, como parte del seguimiento a sus compromisos con la comunidad.

“Arrancamos la modernización del libramiento Puerta 4 en Monclova, con 90 millones de pesos y la construcción del arco de seguridad carretero en Castaños, con 12 millones de pesos”, destacó el gobernador.

Además mencionó que el modelo de seguridad para el estado se ha basado en el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, sustentado en dos factores: voluntad y coordinación entre las diferentes instituciones. Esto ha logrado el reconocimiento a nivel nacional, colocando a Coahuila por primera vez en la historia como el estado más seguro de todo México.

Desde el inicio de su administración se ha realizado una gran inversión en materia de seguridad como la construcción de 18 cuarteles en todo el estado y con el arco de seguridad que inicia su construcción, se suman cinco de su tipo edificados en todo el territorio.

De la misma manera, mencionó que en la Región Centro-Desierto se han llevado a cabo grandes obras de infraestructura y que hoy se pone en marcha una más con la modernización de la Puerta 4.

El mandatario señaló que, al igual que en estos dos temas, su administración labora en otros de igual importancia para la calidad de vida de las familias, como la educación, la salud, las obras y los programas sociales, entre otros.

Durante su intervención, Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, dio a conocer que en la modernización del libramiento Oriente Puerta 4 se contempla una meta de 3.2 kilómetros de nueva carpeta asfáltica en el tramo que va del bulevar Harold R. Pape a la avenida de la Revolución Mexicana.

Informó también que se llevará a cabo la modernización a cuatro carriles de circulación, dos por sentido, terracerías, pavimentos, obras de drenaje, instalación de alumbrado público y señalamiento horizontal y vertical.

“Una vez concluida esta obra, se convertirá en una ruta alterna esencial para el transporte pesado y para los automovilistas foráneos que se dirigen a las regiones Carbonífera y Norte. Con ello se logrará el desahogo del tráfico en las principales vialidades del centro de Monclova”, comentó.

Sobre el arco de seguridad carretero, indicó que se edificará a base de hormigón armado y estructuras metálicas, con una altura de 8.15 metros y un ancho de 21 metros para cuatro carriles de circulación.

Para mejorar los niveles de seguridad en la zona, se incluirá un sistema de videovigilancia, puesto de analista y vigía, espacio para personal de seguridad, área de revisión techada e instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la pavimentación de áreas nuevas.

Enrique Zabaleta Ramos, miembro del Consejo de Desarrollo Económico (CONSEDE) Centro-Desierto, señaló que los empresarios siguen apostando por esta tierra porque aquí están sus raíces, su trabajo y su futuro.

“Gobernador, los empresarios reconocemos y agradecemos su compromiso con la infraestructura y la seguridad. El gran trabajo que ha realizado en estas materias ha permitido que Coahuila siga siendo un referente nacional y que nuestras empresas tengan condiciones para crecer y generar empleos”, mencionó.