Obras del Tren Fantasma en Sonora están detenidas

Constructores, sindicatos de acarreo de materiales, ferreteros, entre otras empresas, cerrarán el paso de vehículos hacia Estados Unidos a través de esta frontera a finales de noviembre, en el marco de las fiestas del Día de Acción de Gracias.

Se trata de proveedores del llamado #TrenFantasma, que buscan sacar las vías del tren que hoy en día atraviesan la ciudad, a quienes la Sedena y el Gobierno del Estado de Sonora les adeuda en conjunto más de 3 mil millones de pesos desde hace dos años.

A finales del 2024, la Defensa paró temporalmente los trabajos, a pesar de que se han invertido ya más de 14 mil millones de pesos en la reubicación de las vías desde la ciudad de Ímuris y que incluye un túnel subterráneo que atraviesa parte de la ciudad de Nogales.

Con el cambio de administración federal, la presidenta Claudia Sheiunbaum redefinió las prioridades de su Gobierno en el plan de infraestructura ferroviaria, lo que derivó en que para 2025 ya no se le asignó presupuesto a la obra, que es una promesa de campaña del gobernador de Sonora Alfonso Durazo y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El gremio asegura que con la suspensión de actividades, Sedena dejó de pagar a los proveedores que tenían tres años trabajando en diferentes tramos. Muchos de ellos incluso se declararon en quiebra y cerraron sus empresas.

Ante la falta de respuesta, a finales del mes moverán maquinaria pesada a las garitas para cerrar el paso en ambos sentidos, lo que causará un conflicto binacional de grandes dimensiones.

Los proveedores afectados se han venido reuniendo en secreto, pues temen represalias de parte de los encargados de la obra, a quienes ya no les creen sus promesas de pago.