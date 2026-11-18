El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron

Al presentar el Segundo Informe Semestral de Acciones ante el pleno del Congreso de Morelos, el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar exhortó a construir acuerdos y actuar de manera coordinada para enfrentar con unidad los desafíos que impone la procuración de justicia.

Subrayó que, para combatir a las células delictivas que tanto daño hacen al estado, generar paz y seguridad para los pobladores, es necesaria la vinculación entre autoridades y sociedad civil, poniendo para ello como hasta ahora a las víctimas en el centro de la actuación.

“La unidad debe expresarse en diálogo y colaboración entre instituciones, y en la voluntad de anteponer el bienestar de la ciudadanía a cualquier diferencia, sumemos fuerza, talento y compromiso, porque allá afuera hay ciudadanos que siguen confiando en nosotros y que también están dispuestos a alcanzar la meta de que, en Morelos, nuestro estado, prevalezca la paz”, afirmó el Fiscal.

Mencionó que, las instituciones deben seguir unidas, porque los retos que hoy se enfrentan en la entidad no deben ser motivo de divisiones, por el contrario: “cerremos filas para defender la paz, la tranquilidad y la dignidad de nuestras familias y de nuestro querido estado de Morelos”.

Comentó que, durante el periodo del 7 de febrero al 6 de agosto de 2026 se obtuvieron resultados en investigación y persecución del delito, judicialización de carpetas, cumplimiento de mandamientos judiciales, combate a delitos de alto impacto, reparación del daño y fortalecimiento de las capacidades científicas y operativas.

Aseveró que, entre los resultados destacan: un incremento del 14% en las carpetas judicializadas, es decir, en casos que llegan a los juzgados. Un aumento del 40% en acuerdos reparatorios, con una recuperación económica en favor de las víctimas de más de 14 millones de pesos.

Así como un incremento del 30% en el cumplimento de las órdenes de aprehensión y un 71% en cateos. Un crecimiento del 142% en el número de personas detenidas por el delito de extorsión y un 41 por ciento de aumento en casos resueltos por dicho delito.

Además, de un aumento del 19% en la obtención de sentencias condenatorias, una efectividad del 77 por ciento en personas localizadas, y por supuesto el decomiso de más de 193 mil dosis de droga, en comparación con 3 mil 821 aseguradas en 2025.

El titular de Fiscalía Morelos precisó que, de las más de 28 mil carpetas de investigación iniciadas durante este periodo, agentes del Ministerio Público concluyeron más de nueve mil carpetas, resaltando 706 vinculaciones a proceso y 226 sentencias condenatorias.

Indicó que, las y los agentes de Investigación Criminal atendieron más de 19 mil órdenes de investigación, ejecutaron 589 cateos y cumplimentaron 427 órdenes de aprehensión, acciones orientadas al esclarecimiento de hechos delictivos y al cumplimiento de las diligencias correspondientes.

Aunado a ello, se reforzó el área de servicios periciales, se actualizaron certificaciones internacionales de calidad y competencia técnica en disciplinas como química, genética, balística, lofoscopia y criminalística de campo, fortaleciendo con ello la investigación forense y consolidando estándares científicos de calidad, contribuyendo a garantizar la confiabilidad de los dictámenes periciales.

El Centro de Justicia Alternativa (CJA) alcanzó 730 acuerdos reparatorios, obteniendo una reparación del daño por 22 millones 475 mil 672 pesos en beneficio directo de las víctimas.

En cuanto a los delitos de alto impacto, Fiscalía Morelos se sumó al Plan Cuautla actuando con firmeza, estrategia y coordinación.

Así, en lo que respecta a la extorsión durante este periodo fueron detenidas 135 personas, se realizaron 52 cateos, se obtuvieron 103 vinculaciones a proceso y las sentencias de 41 personas, alcanzando una pena acumulada de más de mil 100 años de prisión, refrendando con ello el compromiso de combatir este delito y desarticular células criminales que afectan la tranquilidad de las familias y la confianza ciudadana.

Referente al robo de vehículos, en conjunto con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se recuperaron 338 unidades con reporte de robo, se ha disminuido el robo de vehículo con violencia en un 33% y sin violencia en un 13 por ciento en comparación con el periodo febrero-agosto de 2025.

Por ello, como parte de la prevención a este delito, el 10 de febrero entró en operación el Módulo de Compra Segura, dando certeza jurídica a quienes realizan operaciones de compraventa de vehículos, emitiendo mil 174 Constancias de Identificación Vehicular, contribuyendo a que la ciudadanía cuente con una herramienta preventiva.

En materia de desaparición de personas, la fiscalía especializada privilegió el diálogo con los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas; el Protocolo Alba alcanzó una efectividad del 86% en la localización de mujeres y niñas. Además, se puso en marcha un nuevo Laboratorio de Genética Forense para la Identificación Humana, optimizando los procesos y reduciendo los tiempos de respuesta.

Blumenkron Escobar indicó que una de las prioridades siempre ha sido la protección a las mujeres, niñas y niños, así como personas en situación vulnerable, por lo que a través de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables se otorgaron 6 mil asesorías jurídicas, más de 10 mil acciones de seguimiento y acompañamiento. El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) inició mil 742 carpetas de investigación por violencia familiar y otorgó mil 682 medidas de protección.

En lo que respecta a feminicidio se mantiene el compromiso firme con la investigación, el esclarecimiento de los hechos y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias, se están fortaleciendo las capacidades ministeriales, periciales y de investigación, con estricto apego al protocolo en la materia, perspectiva de género, rigor científico, sensibilidad humana y cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Asimismo, como respuesta institucional a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, se implementó la Mesa Violeta, espacio de coordinación entre autoridades, colectivas y organizaciones, orientada a mejorar la atención, enfocar casos prioritarios y fortalecer mecanismos de protección.

Por su parte, la atención a la ciudadanía ha representado un eje fundamental, por lo que desde la puesta en marcha del Módulo de Atención Ciudadana se han auxiliado a mil 794 personas con un promedio de 399 servicios por semana.

La tecnología es fundamental para realizar trámites de manera ágil y accesible, por ello, a través de la Denuncia Digital las personas tienen la posibilidad de denunciar hasta 19 tipos de delitos sin necesidad de trasladarse a las instalaciones. Sumando a esta innovación la Plataforma MAANI, mecanismo en línea que permite programar citas para denunciar delitos de maltrato y crueldad animal, respondiendo a inquietudes de organizaciones y colectivos dedicados a la protección animal.

Como parte de la profesionalización del personal, a través del Instituto de Procuración de Justicia (IPJ) se realizó el proceso de selección y formación inicial de 27 agentes del Ministerio Público, 27 agentes de Investigación Criminal y 32 peritos, ampliando con ello las capacidades operativas y de investigación de Fiscalía Morelos.