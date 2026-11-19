SEBIEN Tamaulipas

La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, realizó la entrega de paquetes alimentarios y otros apoyos de los programas Alimentando tu Bienestar y de Atención Ciudadana, a habitantes del municipio de Ciudad Mante.

Dentro de las instalaciones de la Telesecundaria Jaime Nuno de la localidad “El Camotero 2” en este municipio, la secretaria de SEBIEN Silvia Casas González, acompañada de la presidenta municipal Martha Patricia Chío de la Garza, refrendó que es deber de esta administración servir a la gente y particularmente a quienes presentan algún tipo de carencia.

“Es nuestro trabajo, es nuestro deber y es la indicación del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya de servir de manera permanente a las familias tamaulipecas”, dijo.

Declaró que es indispensable la ayuda mutua para que el bienestar haga presencia en todos los hogares, además señaló que como parte de su gira de trabajo, supervisó la operación del Comedor del Bienestar instalado en la cabecera municipal, donde entre 60 y 70 comensales tienen disponibles dos comidas al día de lunes a viernes en un ambiente digno y de sana convivencia comunitaria.

En esta jornada se hizo entrega de 15 letrinas que son de gran utilidad en comunidades rurales que carecen de sistemas de drenaje, ofreciendo asimismo la sanidad indispensable y mejoramiento de condiciones básicas para la vida de las personas.

La funcionaria reconoció la labor de las y los gestores sociales que dan cobertura en los 43 municipios a la incorporación de personas a los programas establecidos así como la distribución de apoyos y atención permanente a las demandas de la población.

En este marco se hizo entrega simbólica de paquetes alimentarios del programa Alimentando tu Bienestar, que en suma corresponden 10 mil 980 paquetes en este municipio y corresponden a la cuarta entrega anual de las cinco programadas dentro de las reglas de operación.

Finalmente hizo un recuento de los programas sociales que están disponibles para que sean solicitados por las personas que los necesitan y accedan a lo que en derecho les corresponde.