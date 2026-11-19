unidades móviles para acercar servicios de salud

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Puebla, adquirió cuatro unidades móviles, con una inversión de 31 millones 545 mil 544 pesos, por impulso de la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud a las familias que viven en comunidades con acceso limitado a infraestructura médica.

La adquisición contempla una unidad médico-dental, una unidad para toma de muestras y dos unidades de mastografía, equipadas para ofrecer consulta médica general, atención odontológica, estudios para la detección oportuna de enfermedades y acciones de promoción de la salud.

Gracias a la incorporación de estas unidades se podrán acercar servicios médicos a localidades rurales, zonas marginadas y regiones de difícil acceso.

Algunas de los servicios que serán llevados a las comunidades, serán mastografías, toma de citologías y pruebas para la detección del virus del papiloma humano (VPH), así como pruebas rápidas de glucosa, hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos, VIH, hepatitis, sífilis, COVID-19 y rotavirus.

Esta acción ayuda a fortalecer la medicina preventiva, favorecer el diagnóstico temprano y mejorar el control de enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer. Además permiten reducir los traslados prolongados, los tiempos de espera y los gastos que enfrentan las personas para acceder a atención médica.

La población objetivo comprende los 217 municipios de Puebla, con especial atención en aquellos que presentan altos grados de marginación o condiciones de vulnerabilidad.

El SEDIF busca ampliar las oportunidades de atención médica y acercar servicios esenciales a quienes más los necesitan, en concordancia con la visión humanista del gobernador del estado, Alejandro Armenta.