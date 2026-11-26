Coahuila prepara parque industrial en Múzquiz y obras para la Región Carbonífera

Como parte de su informe ciudadano en Múzquiz, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció la construcción de un parque industrial para el cual se contempla una inversión de 400 millones de pesos, además de obras de infraestructura y acciones para el desarrollo económico y turístico de Múzquiz y la Región Carbonífera.

Señaló que repartir los contratos de carbón entre más empresas ha dado movimiento económico a la región, además reconoció la participación de integrantes de la tribu Kikapú en inversiones del municipio, entre ellas la edificación de un parque industrial en Múzquiz que actualmente se encuentra en desarrollo.

Jimenez destacó que en materia de infraestructura, se han destinado 200 millones de pesos a pavimentación y obras de agua en la Región Carbonífera durante los primeros tres años de gobierno.

Adelantó que en 2027 se reforzará la promoción de los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, con énfasis en Múzquiz por sus atractivos naturales y destacó que el estado tiene potencial en vitivinicultura y paleontología, reunidos en esquemas como la ruta Vinos y Dinos para ampliar la oferta turística y atraer visitantes a distintas regiones.

El gobernador afirmó que responder a ese respaldo exige cumplir compromisos y elevar la calidad de vida de las familias. Sostuvo que seguirá trabajando en Muzquiz y en los demás municipios de Coahuila.

“Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestra gente como lo hicimos aquí en Múzquiz. Un municipio que recuperamos en el 2024, le regresamos su magia, y seguimos trabajando por este hermoso pueblo mágico”, expresó.

Por último, subrayó la coordinación en los 38 municipios de Coahuila con ayuntamientos, fuerzas políticas y sectores sociales, por encima de diferencias partidistas y en favor de los intereses estatales.