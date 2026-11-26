Manolo Jiménez

Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, dirigentes políticos, empresarios y ciudadanos de las cinco regiones de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó este miércoles su Tercer Informe Ciudadano, en el que dio a conocer los resultados alcanzados durante la primera mitad de su administración.

El encuentro se realizó en los terrenos de la feria de Múzquiz, en la Región Carbonífera, un día después de que el mandatario presentara su informe ante el Congreso del Estado.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; representantes del Gobierno de Nuevo León; el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez; la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luz Elena Morales Núñez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.

Durante su intervención, el mandatario estatal presentó un balance de las acciones emprendidas desde diciembre de 2023 y adelantó parte de los proyectos que se impulsarán durante 2027.

Seguridad

En materia de seguridad, Jiménez Salinas destacó la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales, la Fiscalía General del Estado y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de las acciones para fortalecer las corporaciones policiales, el gobernador anunció que los elementos que egresen de la academia contarán con un sueldo base mensual de 18 mil pesos.

El mandatario reconoció la participación de los alcaldes y de las corporaciones municipales en la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

Inversiones

En el apartado económico, Jiménez Salinas informó que durante los primeros tres años de su administración se han concretado 222 inversiones provenientes de 19 países, asociadas, de acuerdo con las cifras presentadas, a 86 mil nuevos empleos.

Reconoció que la incertidumbre económica internacional y la política arancelaria han representado desafíos para la atracción de capitales durante 2025 y 2026, por lo que su administración intensificó las actividades de promoción económica en el extranjero.

El gobernador destacó la participación de Coahuila en la industria automotriz, la fabricación de carros de ferrocarril y la producción de carbón, además de señalar que la entidad ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, de acuerdo con los datos que presentó durante el informe.

En lo que respecta a la Región Carbonífera, informó sobre las gestiones realizadas para diversificar los contratos de carbón e incorporar a un mayor número de empresas a esta actividad económica.

En el sector agropecuario, reportó apoyos para la siembra de más de 75 mil hectáreas de cultivos forrajeros, en beneficio de alrededor de 19 mil productores.

Infraestructura

El gobernador informó que su administración contempla una inversión superior a los 14 mil millones de pesos para la ejecución de 100 obras prioritarias, entre carreteras, libramientos, puentes y proyectos de infraestructura en las distintas regiones del estado.

Entre los proyectos mencionó la modernización del Libramiento Oriente en la región Centro y la ampliación de la ruta fiscal en el norte de la entidad.

Adicionalmente, señaló que se han destinado tres mil millones de pesos a proyectos realizados en coordinación con los 38 ayuntamientos, principalmente para atender necesidades de pavimentación, alumbrado público, mejoramiento urbano, servicios municipales e infraestructura escolar.

A través de la estrategia Mejora Coahuila, agregó, se han implementado 50 programas sociales con los que, según el balance presentado, se ha beneficiado a más de 500 mil familias.

También informó que los programas de empleo temporal han atendido a cuatro mil 500 personas de 19 municipios, además de la entrega de estímulos económicos y microcréditos a tasa cero para jóvenes y mujeres emprendedoras.

Educación

En materia educativa, Jiménez Salinas reportó la entrega gratuita de útiles escolares a 500 mil estudiantes, así como de uniformes y calzado a más de 90 mil alumnos.

Asimismo, informó que se cuenta con transporte escolar gratuito en 78 comunidades rurales y que el programa de conectividad ha llevado internet a 200 escuelas del campo.

El mandatario destacó las acciones de atención a la salud mental dentro de las instituciones educativas, con la participación de alrededor de seis mil docentes en programas de desarrollo socioemocional y mecanismos para atender señales de alerta en mil 379 escuelas y 17 universidades.

También dio cuenta de los programas de becas para que estudiantes coahuilenses realicen estudios en el extranjero y de las acciones dirigidas a mujeres que, por distintas circunstancias, interrumpieron sus estudios de preparatoria.

Durante este apartado, agradeció el trabajo de su esposa, Paola Rodríguez López, al frente de Inspira Coahuila.

Medicinas

En el sector salud, el gobernador informó sobre los trabajos de rehabilitación de los 133 centros de salud del estado y de hospitales generales, además de reportar un abasto de medicamentos del 85 por ciento.

Señaló que, mediante la Tarjeta de la Salud Popular, se brinda acceso gratuito a consultas, estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social.

En materia de asistencia social, destacó la entrega de apoyos económicos de 10 mil pesos a personas con discapacidad, así como de 45 unidades de transporte adaptado y el equipamiento de centros de rehabilitación y atención al autismo.

Jiménez Salinas reconoció el trabajo de su madre, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, quien estuvo presente durante el informe.

TURISMO

El mandatario adelantó que durante el próximo año se intensificarán las acciones de promoción turística de los Pueblos Mágicos de Coahuila, con especial atención a la vitivinicultura y la paleontología.

Destacó la realización de eventos turísticos en las distintas regiones del estado y señaló que su administración busca incrementar la derrama económica y la generación de empleos asociados a esta actividad.

Durante el encuentro en Múzquiz, el gobernador saludó de manera especial a los integrantes de la tribu kikapú que acudieron al informe.

COORDINACIÓN POLÍTICA

En el cierre de su intervención, Jiménez Salinas reconoció que existen pendientes y áreas de oportunidad que deberán atenderse durante los próximos tres años de su administración.

Agradeció la presencia de representantes de distintos partidos políticos y destacó los acuerdos alcanzados con los poderes Legislativo y Judicial, los gobiernos municipales, la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil.

“Coahuila es nuestra bandera”, expresó el mandatario al referirse a la colaboración entre las distintas fuerzas políticas de la entidad.

El gobernador concluyó su mensaje reiterando el compromiso de su administración de trabajar en los 38 municipios del estado y señaló que mejorar la calidad de vida de la población continuará siendo el objetivo de su gobierno durante la segunda mitad del sexenio.