Américo Villareal Tamaulipas (LRR)

Más de 70 mil llantas han sido trituradas desde agosto en el sector Balcones de Alcalá, en Reynosa, Tamaulipas, como parte de los trabajos de saneamiento ambiental de un predio que durante años funcionó como tiradero de neumáticos.El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, recorrió el lugar para supervisar el funcionamiento de la trituradora “Teutón”, maquinaria operada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), que busca reducir el rezago de llantas acumuladas en la zona.Durante la visita, funcionarios estatales informaron que el equipo, de tecnología alemana, ha procesado poco más de 70 mil neumáticos desde que comenzó a operar en agosto pasado.La acumulación de llantas en el predio representaba un foco de contaminación y un riesgo para la población, debido a la posibilidad de incendios y a la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.De acuerdo con las autoridades, la trituradora permite reducir el volumen de los neumáticos y separar el acero del caucho, lo que facilita su posterior reciclaje y aprovechamiento.La máquina “Teutón” también realizó previamente trabajos en el municipio de Matamoros y cuenta con capacidad para acelerar el procesamiento de los residuos acumulados.Durante el recorrido, Villarreal Anaya llamó a continuar utilizando tecnología para atender los problemas ambientales y mejorar las condiciones del entorno en beneficio de los habitantes de Reynosa.