Secretaría de Seguridad Pública Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla puso en marcha un operativo de seguridad con perspectiva de género, integrado por 25 patrullas, para fortalecer la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en la entidad.

El dispositivo, coordinado a través de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), comenzó el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y busca fortalecer la proximidad social, generar confianza entre la ciudadanía y difundir los servicios de atención disponibles.

Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la dependencia también participará en jornadas informativas, talleres, conferencias, mesas regionales de seguridad y capacitaciones dirigidas a estudiantes, servidores públicos, personal de primer contacto y población en general.

La directora de la UDAIM, Abigail Melo Cruz, informó que el operativo contempla la promoción de distintos canales de atención, entre ellos el número de emergencias 911, la línea de denuncia anónima 089 y la aplicación móvil Emergencias 9-1-1 Puebla, que cuenta con un botón exclusivo para solicitar atención especializada a mujeres.

Durante el arranque, la subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial, Ilse González Hernández, señaló que las actividades también buscan fortalecer la coordinación con los municipios mediante la capacitación de sus unidades especializadas y la homologación de criterios para prevenir y atender las violencias contra las mujeres.

En el evento participaron autoridades estatales, entre ellas la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, y la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro.