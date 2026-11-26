Desazolve histórico en Puebla

El Gobierno de Puebla reportó un avance de 83.26% en los trabajos de limpieza y desazolve del polígono denominado “Escudo Riesgo Alto”, como parte del Proyecto Integral para Prevenir Inundaciones en la capital del estado. De acuerdo con la administración estatal, las labores atienden cauces y canales que no habían recibido un mantenimiento integral de esta magnitud en más de cinco décadas.

La Secretaría de Infraestructura interviene 30,141 metros cuadrados de los 36,200 proyectados, mediante trabajos de deshierbe, limpieza y desazolve. Hasta el momento, se han retirado 4,031 metros cúbicos de maleza y sedimentos, trasladados en 288 viajes de camiones de volteo con capacidad para 14 metros cúbicos.

El polígono “Escudo Riesgo Alto” comprende nueve kilómetros e incluye puntos considerados críticos, como el Canal de Desvío Alseseca, en las inmediaciones de la autopista México-Puebla y el Parque Industrial Resurrección; el Puente Saúl Colombres, cerca de la carretera federal Puebla-Tehuacán, y la zona del Seminario Palafoxiano.

El proyecto también contempla el monitoreo y la atención de zonas de riesgo medio y bajo, así como de vasos reguladores, entre ellos El Santuario y Puente Negro, además de barrancas estratégicas de la zona metropolitana.

Para realizar estas tareas, la dependencia mantiene una fuerza de trabajo de 44 personas, apoyadas con dos excavadoras, dos retroexcavadoras, cinco camiones de volteo y un tractor. Según el Gobierno estatal, el objetivo es recuperar la capacidad de conducción del agua en cauces y canales de desvío, con el propósito de reducir los riesgos de inundación durante las lluvias intensas.

La administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que los trabajos forman parte de las acciones preventivas para proteger a las familias y su patrimonio antes de la próxima temporada de lluvias, en coordinación con la estrategia nacional de prevención de riesgos hidrometeorológicos.