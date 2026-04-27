Iniciará SICT nuevas obras de mantenimiento en Carretera a Chapala

Anuncian obras en Carretera a Chapala

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) iniciará este martes 28 de abril trabajos de conservación en la carretera Guadalajara-Chapala, del kilómetro 16+600 al 25+800, en el tramo comprendido entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa.

Las obras se llevarán cabo de domingo a jueves, en un horario de las 6:00 a las 13:00 horas, en los carriles con sentido de Guadalajara hacia Chapala y consistirán en la aplicación de una capa de microaglomerado.

“Debido a la naturaleza de la técnica empleada, se requiere del calor del sol para su secado adecuado del material y garantizar la protección de la carpeta asfáltica existente”, señaló SICT Jalisco.

La dependencia federal calculó que las labores concluirán en aproximadamente tres semanas.

Obras en Carretera a Chapala

“El Centro SICT Jalisco agradece de antemano la comprensión de las y los usuarios de esta importante vía de comunicación, ya que estas acciones de conservación son fundamentales para mejorar la seguridad, el confort y las condiciones de transitabilidad”, señaló la dependencia.

“Asimismo, exhorta a las personas usuarias a respetar los señalamientos de protección de obra, así como los límites de velocidad, a fin de prevenir incidentes y contribuir al desarrollo seguro de los trabajos”.