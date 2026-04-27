Iniciará SICT nuevas obras de mantenimiento en Carretera a Chapala

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) iniciará este martes 28 de abril trabajos de conservación en la carretera Guadalajara-Chapala, del kilómetro 16+600 al 25+800, en el tramo comprendido entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa.
Las obras se llevarán cabo de domingo a jueves, en un horario de las 6:00 a las 13:00 horas, en los carriles con sentido de Guadalajara hacia Chapala y consistirán en la aplicación de una capa de microaglomerado.
“Debido a la naturaleza de la técnica empleada, se requiere del calor del sol para su secado adecuado del material y garantizar la protección de la carpeta asfáltica existente”, señaló SICT Jalisco.
La dependencia federal calculó que las labores concluirán en aproximadamente tres semanas.
“El Centro SICT Jalisco agradece de antemano la comprensión de las y los usuarios de esta importante vía de comunicación, ya que estas acciones de conservación son fundamentales para mejorar la seguridad, el confort y las condiciones de transitabilidad”, señaló la dependencia.
“Asimismo, exhorta a las personas usuarias a respetar los señalamientos de protección de obra, así como los límites de velocidad, a fin de prevenir incidentes y contribuir al desarrollo seguro de los trabajos”.