Anuncian la edición 55 de la Carrera de Las Crucitas en Tlaquepaque

San Pedro Tlaquepaque se alista para la edición 55 de la Carrera de Las Crucitas, programada para el próximo 3 de mayo, en el marco de las celebraciones tradicionales del municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, se prevé la participación de alrededor de mil 500 corredoras y corredores provenientes tanto del municipio como de la zona metropolitana.

La competencia recorrerá las cuatro crucitas ubicadas en los barrios de Santa María, Santo Santiago, San Francisco y San Juan. El director del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), José David Ruvalcaba Carrillo, informó que habrá dos modalidades: una recreativa de 3.3 kilómetros y una competitiva de 10.1 kilómetros.

“Crucitas se correrá en dos modalidades: una carrera recreativa de una vuelta al circuito de 3.3 kilómetros y una competencia de tres vueltas, con un recorrido total de 10.1 kilómetros”, explicó.

La carrera recreativa iniciará a las 17:00 horas, mientras que la modalidad competitiva arrancará a las 17:45 horas. En esta última, las y los participantes competirán en cuatro categorías por edad: Libre (18 a 39 años), Categoría A (40 a 49 años), Categoría B (50 a 59 años) y Categoría C (60 años y más), en ramas varonil y femenil.

La salida y meta estarán ubicadas en el cruce de Santos Degollado y Francisco de Miranda. En cuanto a la premiación, se otorgarán seis mil pesos al primer lugar, cuatro mil al segundo y tres mil al tercero en cada categoría. Para la modalidad recreativa se contemplan premios en especie. Ruvalcaba Carrillo destacó el carácter tradicional del evento.

“Las Crucitas es una carrera tradicional que se realiza en el corazón de Tlaquepaque. Fue fundada en 1971 por vecinos de los barrios más antiguos, junto con personas interesadas en fomentar la actividad física, con la intención de conmemorar las fiestas de Las Crucitas. Desde entonces, se ha mantenido como una tradición que año con año reúne a la comunidad”, señaló.

La entrega de paquetes para participantes se realizará el 2 de mayo en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, en un horario de 09:00 a 18:00 horas. El kit incluye número, playera, medalla, hidratación y artículos de patrocinadores.