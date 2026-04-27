Renuevan calle Matamoros en San Sebastián el Grande con inversión de 8.9 millones de pesos

La calle Matamoros, en la delegación de San Sebastián el Grande, fue rehabilitada con una intervención integral que incluyó pavimentación, infraestructura hidráulica y mejoras en el entorno urbano.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad y el espacio público para las familias de la zona, además de que el tipo de pavimentación contribuye al cuidado ambiental y al uso cotidiano.

“El espacio público es patrimonio de todas y de todos: nuestras calles, nuestros parques, todo el espacio común. Por eso quiero invitarlas e invitarlos a que sigamos así. Hoy tenemos esta calle que quedó muy bonita porque siempre lo he dicho: este diseño a mí me gusta mucho. Primero, conserva lo tradicional de la comunidad. Después, permite la filtración del agua”, dijo Quirino Chávez.

“Cuidamos nuestros mantos freáticos porque el agua se filtra a través del empedrado, como bien lo platicó Celso. Además, te permite tener una superficie de rodamiento que no afecta a los vehículos y también ayuda a regular la temperatura”, destacó.

La obra contempló empedrado con huellas de concreto estampado, así como la instalación de red hidrosanitaria para sustituir tuberías deterioradas. También se construyeron banquetas incluyentes, alumbrado público, bolardos y arbolado urbano. El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, indicó que la intervención se amplió a partir de solicitudes vecinales.

“Logramos casi 450 metros lineales. Lo importante no solo es la vialidad, porque también renovamos las redes hidrosanitarias: eran tuberías de drenaje ya colapsadas. Metimos tubería de PVC que puede durar hasta 100 años antes de volver a intervenirlas”, detalló.

La inversión destinada a esta obra fue de 8.9 millones de pesos. Autoridades municipales informaron que forma parte de un plan de mejora urbana por etapas en la delegación.

En otro tema, el alcalde asistió al primer informe de actividades del rector del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara, Guillermo Arturo Gómez Mata, donde reiteró el respaldo del municipio a la institución.

También señaló que se proyecta la construcción de una nueva preparatoria con bachillerato técnico junto a la estación El Cuervo de la Línea 4 del Tren Ligero, así como el avance en la creación de una universidad aeronáutica vinculada al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.