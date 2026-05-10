Pistas para el profesor sevillano des-pistado

Para mis amigos que fueron testigos

El 8 de abril de 2026 se presentó una tesis de doctorado sobre toda mi obra en la Universidad de Huelva, España. Uno de los tres miembros del jurado, sevillano, afirmó, contundente: “La obra de Dante Medina, con más de 100 títulos, que ha sido poco o muy parcialmente estudiada, que, de hecho, sigue siendo difícilmente accesible; desde luego, lo es en España; lamentablemente me temo, para mí, que lo sigue siendo en México”. Como prueba de estas palabras tengo un video, los asistentes al acto, y los otros jurados, de México, que pelaron los ojos ante tamaña despistadez.

Dos afirmaciones des-pistadas: “mi obra ha sido muy poco estudiada, y mis libros son difícilmente accesibles”. Tres tesis de posgrado en Francia (una en Burdeos, otra en La Sorbona, otra en Clermont Ferrand), una tesis de Rumania (Belgrado), dos tesis y una en curso en Italia (Universidad de Bolonia), y una en México (UdeG), ¿poco estudiada? Estoy en decenas de antologías internacionales, estudios de literatura mexicana y latinoamericana, artículos en revistas y periódicos, enciclopedias, con las firmas más destacadas de las letras iberoamericanas: Gustavo Sáinz, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Juan José Arreola, María Kodama, Julio Ortega, Fernando del Paso, Edmundo Valadés, Federico Patán…

Suponiendo que este profesor des-pistado vive en su pequeño mundo de España, van pistas: mis Obras Completas se publicaron en Madrid, y se presentaron ahí en la Librería Juan Rulfo del FCE, y en la Feria del Libro de Soria, y en el Aula Miguel de Unamuno de Bilbao, y en la Feria del Libro de Salamanca. Y si todavía su mundo fuera más estrecho, Andalucía, le doy pistas: he publicado 2 libros en Sevilla, 2 en Granada, 6 en Huelva; y 3 en Islas Canarias. He presentado libros en la propia Feria del Libro de Sevilla, donde él vive y enseña; y en Málaga, Córdoba, Granada, Moguer, Punta Umbría, Huelva; y fuera de esa región en Barcelona, Valencia, y en la Feria de Madrid. Por si hiciera falta, en la gran aldea de Internet están las decenas de presentaciones en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con autores y críticos fundamentales de la literatura iberoamericana; y otras muchas en Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Cuba, Italia…

“Pocos se han ocupado de mi obra”, afirmó el profesor des-pistado; digo yo: ¿aunque haya ganado varios premios en España, incluso en Sevilla precisamente, y existan artículos en “El País”, el “ABC”, y en periódicos de Cataluña, Valencia, el País Vasco, Extremadura, y Andalucía, al menos?

Y todo esto está anotado y probado en la tesis que “juzgaba” ese profesor.

Segundo despiste: mi obra es “difícilmente accesible” en España y hasta en México. Si uno escribe en Google: “Libros de Dante Medina”, aparecen disponibles 88 en IberLibro.com, 14 en Amazon, 7 en la Casa del Libro de España, 16 en todostuslibros.com, varios en Amazon Kindle, en El Sótano, en Ediciones Arlequín, y en mi principal editor de México, Puertabierta Editores, 24 libros, más 8 volúmenes de mis Obras Completas. Sólo hay que pedirlos, pagarlos y leerlos; así que mi obra no es nada “difícilmente accesible”, señor profesor.

Ningún escritor puede ser inaccesible si ha publicado en Tusquets y Ediciones B (Barcelona), Alianza Editorial, Amargord y FNAC (Madrid), FCE, CONACULTA, Puertabierta (México). Los asistentes a la defensa de tesis (españoles) y los otros dos miembros del Jurado (mexicanos), lo decían con una sonrisa sardónica; lo sabía la candidata a doctora, que tenía enlistada en su bibliografía toda mi obra, con editoriales y fechas.

Y, a pesar de todas estas pistas, el profesor sevillano, ¡catedrático de narrativa mexicana contemporánea! (sic. y opps!), se des-pistó, y no pudo leer, para ser Jurado de una tesis, ninguno de los “difícilmente” accesibles libros de un autor “poco estudiado” (sic. y re-sic.), y tan desconocido que empiezo a dudar de que me llamo Dante Medina, por mucho que con ese nombre haya publicado más de ciento veinte libros.

Château Meyre, Francia

10 de abril de 2026