La Gran Fuerza de México aterriza con exhibición militar y actividades gratuitas para toda la familia

Guadalajara se convertirá en el epicentro de una de las exposiciones militares más ambiciosas del país con la llegada de “La Gran Fuerza de México”, una muestra encabezada por el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional en coordinación con el Gobierno de Jalisco, que abrirá sus puertas del 11 de mayo al 5 de junio en el Parque General Luis Quintanar, con acceso totalmente gratuito.

Exposición: La Gran Fuerza de México

El evento busca fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mediante una experiencia cercana, educativa e interactiva para todas las edades, donde los asistentes podrán conocer de primera mano equipo, tecnología, vehículos, entrenamiento y labores humanitarias de las instituciones militares mexicanas.

Durante la inauguración, programada para el lunes 11 de mayo por la mañana, se realizará un espectáculo aéreo con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, ofreciendo una demostración de precisión y capacidad operativa sobre el cielo tapatío.

Una exposición para tocar, aprender y convivir

La muestra está diseñada para que visitantes de todas las edades puedan interactuar directamente con vehículos, equipo táctico y módulos especializados, en una experiencia similar a un museo interactivo donde el aprendizaje ocurre de forma cercana y dinámica.

Exposición: La Gran Fuerza de México

A mitad de la presentación oficial, el coronel Miguel Ángel García Gil, jefe del Estado Mayor de la XV Zona Militar, destacó que esta exhibición representa el mayor esfuerzo institucional de las Fuerzas Armadas para acercarse a la población, permitiendo que las familias conozcan, utilicen y comprendan el trabajo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, fortaleciendo así la confianza y el respeto ciudadano.

Música, cultura y espectáculos de fin de semana

Como parte de la programación especial, los viernes, sábados y domingos la exposición sumará actividades culturales y musicales para ampliar la experiencia familiar.

Entre las presentaciones habrá:

Agrupaciones musicales militares

Banda de guerra

Banda de música de la Quinta Región Militar

Grupo musical versátil de la Guardia Nacional

Ballets y agrupaciones folclóricas

Mini conciertos organizados por la Secretaría de Cultura de Jalisco

Actividades interactivas para niñas y niños con instrumentos musicales militares

Estas actividades vespertinas buscan convertir el recinto en un espacio de convivencia aún más amplio, combinando entretenimiento, cultura y acercamiento social.

Exposición: La Gran Fuerza de México

Atracciones imperdibles de “La Gran Fuerza de México”

Exhibiciones militares y tecnología

Vehículos tácticos y blindados

Aeronaves militares

Módulos de Fuerzas Especiales

Industria Militar y fabricación de armamento

Área de transmisiones y tecnologías de la información

Exhibición de artillería

Evolución histórica de las Fuerzas Armadas

Áreas educativas e informativas

Planteles y formación militar

Orientación para ingreso a instituciones militares

Información sobre adquisición legal de armamento

Bibliografía militar

Módulos interactivos

Plan DN-III-E y atención a desastres

Actividades interactivas para toda la familia

Tirolesa (con doble instalación especial en Guadalajara)

Torre de rappel

Torre de escalada

Pista de obstáculos infantiles

Simulación de paracaidismo

Exhibiciones canófilas

Primeros auxilios

Convivencia con elementos militares

Exposición: La Gran Fuerza de México

Una experiencia rumbo al Mundial y con proyección internacional

La exposición también forma parte de la estrategia para mostrar la capacidad institucional mexicana ante visitantes nacionales e internacionales, especialmente en el contexto de la próxima actividad mundialista que atraerá turismo a Jalisco.

Guadalajara será una vitrina clave para visitantes extranjeros, quienes podrán conocer no solo la oferta turística local, sino también la fortaleza, disciplina y preparación de las instituciones mexicanas.

Un plan gratuito para todas las edades

Con módulos diseñados para niñas, niños, adultos y personas mayores, “La Gran Fuerza de México” se perfila como uno de los eventos familiares más atractivos de la temporada en Guadalajara, combinando entretenimiento, educación y convivencia social.

Exposición: La Gran Fuerza de México

Datos

Exposición: La Gran Fuerza de México

Lugar: Parque General Luis Quintanar, Guadalajara, Jalisco

Fechas: Del 11 de mayo al 5 de junio

Horario: Lunes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas

Costo: Entrada gratuita

Actividades especiales: Viernes, sábados y domingos con conciertos, folclor y espectáculos culturales

Inauguración: 11 de mayo por la mañana, con espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana