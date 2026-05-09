La Gran Fuerza de México aterriza con exhibición militar y actividades gratuitas para toda la familia

Guadalajara se convertirá en el epicentro de una de las exposiciones militares más ambiciosas del país con la llegada de “La Gran Fuerza de México”, una muestra encabezada por el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional en coordinación con el Gobierno de Jalisco, que abrirá sus puertas del 11 de mayo al 5 de junio en el Parque General Luis Quintanar, con acceso totalmente gratuito.
El evento busca fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mediante una experiencia cercana, educativa e interactiva para todas las edades, donde los asistentes podrán conocer de primera mano equipo, tecnología, vehículos, entrenamiento y labores humanitarias de las instituciones militares mexicanas.
Durante la inauguración, programada para el lunes 11 de mayo por la mañana, se realizará un espectáculo aéreo con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, ofreciendo una demostración de precisión y capacidad operativa sobre el cielo tapatío.
Una exposición para tocar, aprender y convivir
La muestra está diseñada para que visitantes de todas las edades puedan interactuar directamente con vehículos, equipo táctico y módulos especializados, en una experiencia similar a un museo interactivo donde el aprendizaje ocurre de forma cercana y dinámica.
A mitad de la presentación oficial, el coronel Miguel Ángel García Gil, jefe del Estado Mayor de la XV Zona Militar, destacó que esta exhibición representa el mayor esfuerzo institucional de las Fuerzas Armadas para acercarse a la población, permitiendo que las familias conozcan, utilicen y comprendan el trabajo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, fortaleciendo así la confianza y el respeto ciudadano.
Música, cultura y espectáculos de fin de semana
Como parte de la programación especial, los viernes, sábados y domingos la exposición sumará actividades culturales y musicales para ampliar la experiencia familiar.
Entre las presentaciones habrá:
- Agrupaciones musicales militares
- Banda de guerra
- Banda de música de la Quinta Región Militar
- Grupo musical versátil de la Guardia Nacional
- Ballets y agrupaciones folclóricas
- Mini conciertos organizados por la Secretaría de Cultura de Jalisco
- Actividades interactivas para niñas y niños con instrumentos musicales militares
Estas actividades vespertinas buscan convertir el recinto en un espacio de convivencia aún más amplio, combinando entretenimiento, cultura y acercamiento social.
Atracciones imperdibles de “La Gran Fuerza de México”
Exhibiciones militares y tecnología
- Vehículos tácticos y blindados
- Aeronaves militares
- Módulos de Fuerzas Especiales
- Industria Militar y fabricación de armamento
- Área de transmisiones y tecnologías de la información
- Exhibición de artillería
- Evolución histórica de las Fuerzas Armadas
Áreas educativas e informativas
- Planteles y formación militar
- Orientación para ingreso a instituciones militares
- Información sobre adquisición legal de armamento
- Bibliografía militar
- Módulos interactivos
- Plan DN-III-E y atención a desastres
Actividades interactivas para toda la familia
- Tirolesa (con doble instalación especial en Guadalajara)
- Torre de rappel
- Torre de escalada
- Pista de obstáculos infantiles
- Simulación de paracaidismo
- Exhibiciones canófilas
- Primeros auxilios
- Convivencia con elementos militares
Una experiencia rumbo al Mundial y con proyección internacional
La exposición también forma parte de la estrategia para mostrar la capacidad institucional mexicana ante visitantes nacionales e internacionales, especialmente en el contexto de la próxima actividad mundialista que atraerá turismo a Jalisco.
Guadalajara será una vitrina clave para visitantes extranjeros, quienes podrán conocer no solo la oferta turística local, sino también la fortaleza, disciplina y preparación de las instituciones mexicanas.
Un plan gratuito para todas las edades
Con módulos diseñados para niñas, niños, adultos y personas mayores, “La Gran Fuerza de México” se perfila como uno de los eventos familiares más atractivos de la temporada en Guadalajara, combinando entretenimiento, educación y convivencia social.
Datos
Exposición: La Gran Fuerza de México
Lugar: Parque General Luis Quintanar, Guadalajara, Jalisco
Fechas: Del 11 de mayo al 5 de junio
Horario: Lunes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas
Costo: Entrada gratuita
Actividades especiales: Viernes, sábados y domingos con conciertos, folclor y espectáculos culturales
Inauguración: 11 de mayo por la mañana, con espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana