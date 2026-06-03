Lluvias ya causan estragos en ZMG y aún no comienza el temporal (ni el Mundial)

Personal del Gobierno de Guadalajara se movilizó ante los estragos de la lluvia de este miércoles

Las lluvias que se precipitaron la madrugada de este miércoles 3 de junio en diferentes zonas de Guadalajara, provocaron la movilización del personal del gobierno municipal para liberar vialidades que se inundaron.

El Ayuntamiento de la capital de Jalisco informó que debido a la gran cantidad de agua que se precipitó se tuvo que mantener cerrado a la circulación el cruce de la Avenida Malecón y la calle Rublo, en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar o de La Solidaridad.

Igual tuvieron que cerrarse las confluencias de la Calle Lope de Vega y la Avenida Inglaterra, en el poniente del territorio tapatío, y el de la Calle Manuel de Falla y la Avenida Francisco Huízar, en el rumbo de Tetlán, al oriente de la ciudad.

Personal del Gobierno de Guadalajara se movilizó ante los estragos de la lluvia de este miércoles

Y AÚN NO ARRANCA EL TEMPORAL (NI EL MUNDIAL DE FUTBOL)

El temporal aún no ha comenzado -iniciará entre el 10 y 15 de junio, según estimaciones de la Universidad de Guadalajara- pero las tormentas ya causaron varios daños. La del pasado domingo 31 de mayo, por la tarde, dejó más de 30 árboles caídos y la suspensión de energía eléctrica, durante horas de la tarde-noche en varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Además se reportaron puntos de inundación con autos varados en Arcos y Niños Héroes así como en Washington y 8 de Julio.

Otros lugares que resultaron anegados ese día fueron dos túneles de la Avenida Vallarta-Carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, que es uno de los principales caminos al Estadio de Chivas de Guadalajara, en donde se disputarán cuatro juego del Mundial de Futbol los días 11, 18, 23 y 26 de junio, todos por la tarde, en “horas pico” y en pleno temporal, por lo que la situación se puede tornar caótica.