Yussara Canales impulsa mejores condiciones laborales para brigadistas forestales

Yussara Canales

Al presentar un acuerdo legislativo para fortalecer los derechos de las y los brigadistas forestales, la legisladora vallartense Yussara Canales afirmó que son personas que arriesgan su vida todos los días con el fin de proteger los bosques, comunidades y recursos naturales de Jalisco, por lo que merecen condiciones laborales dignas, estabilidad en el empleo y también el acceso pleno a la seguridad social.

La legisladora señaló que es incongruente que en caso de incendios forestales se exija una respuesta eficaz mientras cientos de combatientes continúan laborando bajo esquemas precarios de contratación, lo que representa una nula certeza laboral ni prestaciones adecuadas.

“Cada temporada vemos a mujeres y hombres enfrentarse al fuego para proteger nuestras familias, nuestros bosques y nuestras comunidades. Lo mínimo que podemos hacer como sociedad es garantizar que ellos también estén protegidos.”

Canales igualmente explicó que actualmente muchos de los brigadistas son contratados bajo esquemas de asimilados a salarios, honorarios o contratos temporales y que dicha situación es la que limita su acceso a prestaciones laborales, servicios médicos permanentes y estabilidad laboral.

“No podemos pedirles que arriesguen la vida por Jalisco mientras viven con la incertidumbre de no saber si tendrán empleo, atención médica o prestaciones para sus familias.”

Con la propuesta se le pide a las diversas dependencias estatales que implementen acciones con las que sea posible garantizar continuidad laboral, homologación de prestaciones y la eliminación progresiva de esquemas precarios de contratación para las y los combatientes forestales.

La legisladora asimismo, solicitó que se lleve a cabo una revisión integral de las condiciones laborales y el fortalecimiento de las brigadas forestales municipales en los 125 ayuntamientos de Jalisco.

La diputada destacó que fortalecer a las brigadas forestales no es únicamente una medida de justicia laboral, sino que también se trata de una estrategia que es indispensable para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales.

Por último, Yussara Canales reafirmo que la protección de los bosques y la protección de quienes los defienden deben avanzar juntas.

“Cuidar nuestros bosques también significa cuidar a quienes los protegen. No hay política ambiental seria si dejamos solos a nuestros brigadistas.”, concluyó.