Línea 5 Macro Aeropuerto: 20 datos que debes saber antes de subirte

Con la puesta en marcha de la Línea 5 Macro Aeropuerto, Jalisco incorporará un nuevo sistema de transporte masivo que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con importantes destinos urbanos, mediante unidades eléctricas, infraestructura renovada y conexiones con otros sistemas de transporte. A continuación, 20 datos que todo usuario debe conocer.
20 datos clave de la Línea 5
- Entrará en operación el 4 de junio de 2026.
- El servicio será gratuito durante sus primeros cuatro días, del 4 al 7 de junio.
- Recorrerá 32 kilómetros a lo largo de la Carretera a Chapala.
- Tendrá nueve estaciones distribuidas sobre este corredor metropolitano.
- Conectará cinco municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.
- Operará mediante tres rutas troncales, ampliando las opciones de traslado para distintos destinos metropolitanos.
- La ruta T01 y T01-A enlazará el Aeropuerto con Chapalita Inn y el Estadio Chivas.
- La ruta T02 conectará el Aeropuerto con el Parque Agua Azul.
- La ruta T03 llegará hasta Expo Guadalajara, uno de los principales centros de negocios y exposiciones del estado.
- Funcionará con 41 unidades 100 por ciento eléctricas, convirtiéndose en un sistema de movilidad sustentable.
- Los autobuses contarán con aire acondicionado, una de las principales mejoras para los usuarios.
- Cada unidad podrá transportar hasta 130 pasajeros.
- Dispondrán de puertos USB para carga de dispositivos móviles.
- Tendrán acceso a internet Wi-Fi gratuito a bordo.
- Incluirán racks para equipaje, una ventaja para quienes viajan desde o hacia el aeropuerto.
- Todas las unidades contarán con accesibilidad universal, facilitando el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Operarán con sistema de videovigilancia, reforzando la seguridad durante los trayectos.
- El horario de servicio será de las 6:00 a las 22:00 horas.
- Las frecuencias serán de cinco minutos sobre el corredor principal de Carretera a Chapala, mientras que cada ruta troncal tendrá pasos aproximados de entre 10 y 15 minutos.
- Permitirá reducir hasta en 60 por ciento los tiempos de traslado respecto al transporte público convencional en algunos recorridos.
Además de mejorar la conectividad con el aeropuerto, la Línea 5 se integrará con Mi Macro Calzada y las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero, ofreciendo descuentos de 50 por ciento en los transbordos y fortaleciendo la red de transporte público metropolitano.