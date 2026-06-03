Línea 5 Macro Aeropuerto: 20 datos que debes saber antes de subirte

Con la puesta en marcha de la Línea 5 Macro Aeropuerto, Jalisco incorporará un nuevo sistema de transporte masivo que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con importantes destinos urbanos, mediante unidades eléctricas, infraestructura renovada y conexiones con otros sistemas de transporte. A continuación, 20 datos que todo usuario debe conocer.

20 datos clave de la Línea 5

Entrará en operación el 4 de junio de 2026. El servicio será gratuito durante sus primeros cuatro días, del 4 al 7 de junio. Recorrerá 32 kilómetros a lo largo de la Carretera a Chapala. Tendrá nueve estaciones distribuidas sobre este corredor metropolitano. Conectará cinco municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Operará mediante tres rutas troncales, ampliando las opciones de traslado para distintos destinos metropolitanos. La ruta T01 y T01-A enlazará el Aeropuerto con Chapalita Inn y el Estadio Chivas. La ruta T02 conectará el Aeropuerto con el Parque Agua Azul. La ruta T03 llegará hasta Expo Guadalajara, uno de los principales centros de negocios y exposiciones del estado. Funcionará con 41 unidades 100 por ciento eléctricas, convirtiéndose en un sistema de movilidad sustentable. Los autobuses contarán con aire acondicionado, una de las principales mejoras para los usuarios. Cada unidad podrá transportar hasta 130 pasajeros. Dispondrán de puertos USB para carga de dispositivos móviles. Tendrán acceso a internet Wi-Fi gratuito a bordo. Incluirán racks para equipaje, una ventaja para quienes viajan desde o hacia el aeropuerto. Todas las unidades contarán con accesibilidad universal, facilitando el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida. Operarán con sistema de videovigilancia, reforzando la seguridad durante los trayectos. El horario de servicio será de las 6:00 a las 22:00 horas. Las frecuencias serán de cinco minutos sobre el corredor principal de Carretera a Chapala, mientras que cada ruta troncal tendrá pasos aproximados de entre 10 y 15 minutos. Permitirá reducir hasta en 60 por ciento los tiempos de traslado respecto al transporte público convencional en algunos recorridos.

Además de mejorar la conectividad con el aeropuerto, la Línea 5 se integrará con Mi Macro Calzada y las Líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero, ofreciendo descuentos de 50 por ciento en los transbordos y fortaleciendo la red de transporte público metropolitano.