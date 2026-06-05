Abren patio para plataformas en el Aeropuerto de Guadalajara; será el primero de su tipo en México

Con la promesa de mejorar la conectividad terrestre de una de las principales puertas de entrada al estado, el Gobierno de Jalisco inauguró un patio operativo exclusivo para vehículos de plataformas digitales en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, infraestructura que permitirá ordenar el servicio de transporte por aplicación y ofrecer una nueva alternativa de movilidad a las y los pasajeros.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del patio operativo para vehículos de plataforma en conexión con Aeropuerto Internacional de Guadalajara (ALICIA REYES )

El espacio, ubicado a menos de un kilómetro de la terminal aérea, requirió una inversión de 26 millones de pesos y cuenta con 62 cajones de estacionamiento, sanitarios, bebederos, puertos de carga USB, conexión Wi-Fi, videovigilancia y operación permanente durante las 24 horas del día.

Durante la apertura, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, destacó que se trata de una solución inédita en el país para atender la operación de vehículos de plataforma en un aeropuerto.

“El Aeropuerto Internacional de Guadalajara es el único y el primero en el país en resolver el reto de los vehículos de plataforma. Somos el primero, el primero y el único que lo ha resuelto. Sí para el mundial, pero sobre todo para el futuro”, afirmó.

El mandatario señaló que la nueva infraestructura permitirá que las y los usuarios puedan elegir libremente el medio de transporte que mejor se adapte a sus necesidades.

“¿Qué es lo que logramos con esto? Primero, competencia. Para que la gente elija el medio de transporte que más le convenga. Mejor precio, seguridad, servicio, la gente decide en igualdad de circunstancias”, agregó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del patio operativo para vehículos de plataforma en conexión con Aeropuerto Internacional de Guadalajara (ALICIA REYES )

Coordinación entre gobiernos y empresas

Lemus Navarro reconoció el respaldo del Gobierno Federal para concretar el proyecto y agradeció la colaboración institucional que permitió destrabar una demanda histórica de usuarios y conductores.

“Agradecer, principalmente, a la Presidenta de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, atendió cada una de mis peticiones y le dio seguimiento hasta que pudiéramos hacer esto”, expresó.

La directora del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco, María de Jesús Padilla Romo, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para desarrollar una infraestructura que ampliará las opciones de traslado para visitantes nacionales e internacionales que llegan al estado.

Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, explicó que la obra fue construida en apenas dos meses y permitirá ofrecer condiciones de operación similares a las de aeropuertos internacionales con altos estándares de seguridad y eficiencia.

David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, señaló que el diseño del patio responde a criterios de funcionalidad y modernidad, además de contribuir a mejorar la imagen urbana de una zona estratégica para la recepción de visitantes.

La coordinadora estatal de DiDi México, Daniela Reyes, reconoció la apertura de las autoridades estatales para concretar un proyecto que fortalece las condiciones de operación de las y los conductores y amplía las alternativas de movilidad para quienes visitan Jalisco.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del patio operativo para vehículos de plataforma en conexión con Aeropuerto Internacional de Guadalajara (ALICIA REYES )

Transporte gratuito desde la terminal

Como parte del proyecto se habilitó un servicio gratuito de conexión entre el aeropuerto y el nuevo patio operativo, el cual será prestado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Las unidades, totalmente eléctricas, cuentan con aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal. El servicio partirá desde la zona de llegadas internacionales y tendrá una frecuencia aproximada de cinco minutos.

Además, el patio incorpora un área específica para ascenso y descenso de pasajeros provenientes del transporte de conexión, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y mejorar la experiencia de viaje.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del patio operativo para vehículos de plataforma en conexión con Aeropuerto Internacional de Guadalajara (ALICIA REYES )

Infraestructura pensada para el futuro

El Gobernador sostuvo que la obra forma parte del legado de infraestructura impulsado con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, pero cuyos beneficios permanecerán una vez concluido el evento internacional.

“Me emociona mucho de verdad que estemos resolviendo todas las problemáticas que teníamos, los retos en tiempo y en forma. El Mundial sí, ha sido una gran excusa para hacer todas estas cosas, pero la realidad es que quedan para el futuro”, comentó.

La nueva infraestructura permitirá que las y los pasajeros puedan trasladarse desde el aeropuerto hacia distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, municipios del interior de Jalisco e incluso estados vecinos mediante servicios autorizados de plataformas digitales.

La operación del espacio será controlada mediante sistemas de validación vinculados a las aplicaciones autorizadas, con el propósito de garantizar orden, seguridad y trazabilidad en el servicio.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del patio operativo para vehículos de plataforma en conexión con Aeropuerto Internacional de Guadalajara (EDGAR QUINTANA)

Datos

• La inversión total del proyecto fue de 26 millones de pesos.

• El patio cuenta con 62 espacios para vehículos de plataformas digitales.

• Opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

• Tiene Wi-Fi gratuito, sanitarios, bebederos y puertos de carga USB.

• El transporte de conexión será gratuito para los pasajeros.

• Las unidades de traslado son 100 por ciento eléctricas y operadas por SITEUR.

• Es el primer esquema de este tipo habilitado en un aeropuerto mexicano.

• La obra complementa la transformación del corredor Carretera a Chapala y la puesta en marcha de la Línea 5 Macro Aeropuerto.