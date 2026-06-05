Pide Red Metropolitana en Defensa de Parques proteger áreas verdes, bosques urbanos, cerros y barrancas

Activistas de la red Metropolitana en Defensa de los Parques y Áreas Verdes, en el parque Rojo o Revolución.

En forma silenciosa, en el Área Metropolitana de Guadalajara se concreta un “despojo sistemático de los bienes comunes ambientales”, como son bosques, áreas verdes, parques, barrancas y cuerpos de agua.

Ese es el pronunciamiento que realizaron alrededor 12 colectivos y asociaciones vecinales, agrupados en la Red Metropolitana en Defensa de los Parques y Áreas Verdes, así como el Instituto de Derecho Ambiental AC (Idea) cuyos representantes se reunieron en el parque Revolución, donde instalaron una exposición con fotografías y mapas que ponen en evidencia las banderas rojas de alerta en este 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente.

Denís Ávila, coordinadora de Litigio Ambiental del Idea AC, hizo un llamado a ayuntamientos y al gobierno de Jalisco, para que se recuperen terrenos de los proyectos inmobiliarios Puerta Guadalajara e Iconia.

“Juntas y juntos, preocupados por el avance del deterioro ambiental en nuestra metrópoli, hoy alzamos la voz y demandamos a las autoridades lo siguiente: un Área Metropolitana de Guadalajara sustentable y segura que implica un alto a los cambios de uso de suelo, mediante los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Guadalajara y Zapopan y los programas municipales de desarrollo urbano, como el de Guadalajara que está por aprobarse, 2024-2027, pues éstos perpetuan el despojo de áreas verdes y pulmones urbanos”, explicó.

Rosa Isela Guerrero, integrante del Equipo Técnico de Mantenimiento del Bosque Arboledas del Sur, denunció que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Guadalajara plantea convertir un área verde en Arboledas, en una zona comercial.

“Pedimos su apoyo para que estas pocas áreas verdes que tenemos dentro de la ciudad, se sigan conservando como tal. ¡Fuera al cambio de uso de suelo!”, dijo.

Del bosque La Primavera, Minerva Olinda Pérez, integrante del Observatorio Ambiental del Sur, solicitó a las autoridades ambientales, que se defienda a esa área natural y se rescaten las zonas afectadas por los incendios forestales.

“Estamos hartos de ver cada año quemas y quemas y quemas. Hay zonas donde ya no se puede reforestar, hay zonas donde ya no crece ni el pasto y tengo fotos. Hay zonas completamente devastadas, ya es demasiado, estamos agotando nuestro pulmón”, denunció.

Los activistas señalaron que el vivero que está en el bosque Los Colomos debe ser retirado de las manos de la agrupación particular Extra AC y regresarlo al manejo público.

También pidieron protección a las personas que defienden los territorios. En el Informe 2025 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se documentaron 17 agresiones específicas, en el caso de Jalisco.

Participaron también líderes vecinales de Puerta Poniente y la Comunidad Indígena de Hecho de Santa María Tequepexpan, además de Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y el colectivo Por la Defensa del Jardín Mexicaltzingo.