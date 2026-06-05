Cultura UdeG conmemorará el Mes del Orgullo con arte, reflexión e inclusión

La cultura, el arte y el diálogo serán las herramientas con las que Cultura UdeG conmemorará el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ durante junio, mediante una amplia cartelera de actividades gratuitas que se desarrollarán en distintos espacios universitarios y culturales de Guadalajara.

Bajo el lema “El orgullo también es cultura”, la programación contempla obras de teatro, exposiciones fotográficas, conversatorios, talleres y mesas de diálogo en sedes como el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Teatro Experimental de Jalisco, la Galería Jorge Martínez y el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara.

La coordinadora de Cultura UdeG, Daniela Yoffe Zonana, destacó que la cultura puede convertirse en un puente para el encuentro y la comprensión entre las personas, al reconocer que la diversidad forma parte de la experiencia humana y permite construir espacios de respeto y empatía.

Actividades en junio

Entre las actividades destaca la puesta en escena La procesión de la Santa Mentira, una propuesta de teatro cabaret que combina humor y crítica social para abordar problemáticas como el machismo, la violencia de género, los tabúes y la discriminación. La coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UdeG, Virginia Guardado Valdés, explicó que la obra busca generar reflexión a través de la música, el canto y la actuación.

Asimismo, se presentará Tom en la granja, producción que aborda la violencia, el silencio y las dinámicas familiares que pueden surgir en las relaciones entre personas del mismo género. También se realizará la lectura dramatizada de Una olita de mar, texto del dramaturgo Ernesto Galán que explora temas relacionados con la identidad a través de la historia de una sirena que anhela regresar al mar.

En el ámbito de las artes visuales, a partir del 12 de junio la Galería Jorge Martínez albergará la exposición fotográfica En mi cama mando yo, integrada por 30 imágenes que documentan momentos históricos de las luchas de las diversidades sexuales y de género, incluyendo marchas realizadas en Ciudad de México hace cuatro décadas y diversas manifestaciones contra la violencia y la discriminación.

El coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de Cultura UdeG, Ricardo Duarte Méndez, señaló que la muestra busca preservar la memoria colectiva de estas luchas y contribuir a la construcción de nuevas perspectivas para la comunidad.

Encuentro de Inclusión abre el diálogo sobre los retos pendientes

Como parte de esta agenda, la Universidad de Guadalajara llevó a cabo el primer Encuentro de Inclusión los días 4 y 5 de junio, un espacio destinado a analizar los desafíos que aún existen para garantizar entornos universitarios accesibles, seguros e incluyentes.

El titular de la Coordinación de Extensión y Acción Social de la UdeG, Uriel Nuño Gutiérrez, señaló que el encuentro permitirá identificar áreas de oportunidad y definir estrategias que fortalezcan la inclusión dentro de la institución. Durante las jornadas se abordaron las necesidades de las personas con discapacidad, así como las experiencias y propuestas de integrantes de las diversidades sexuales y de género para construir espacios libres de violencia.

El funcionario destacó que este ejercicio contribuirá a establecer una ruta de trabajo más clara para avanzar en materia de inclusión y derechos.

Por su parte, el MUSA se sumará a la conmemoración con charlas, talleres, actividades lúdicas y conversatorios enfocados en la diversidad. El director del recinto, Moisés Vizcarra Schiaffino, afirmó que el museo busca consolidarse como un espacio seguro donde, además de las experiencias estéticas, se fomente la conversación sobre temas sociales y culturales que impactan a la comunidad.

Todas las actividades programadas por Cultura UdeG y el MUSA serán gratuitas y podrán consultarse a través de sus plataformas y redes sociales oficiales.

ACTIVIDADES

Museo de las Artes de la UdeG

Conferencia “Derechos humanos, representación y diversidad” | Sábado 13 de junio | 11:30 horas

| Sábado 13 de junio | 11:30 horas Concierto Didáctico “Cantos de Arcilla” | Miércoles 17 de junio | 12:00 horas

| Miércoles 17 de junio | 12:00 horas Conversatorio “Geografías del cuerpo” | Miércoles 17 de junio | 17:00 horas

| Miércoles 17 de junio | 17:00 horas Noche de museo | Viernes 19 de junio | 18:00 a 21:00 horas (Recorrido en Lengua de Señas Mexicana a las 19:00 horas)

| Viernes 19 de junio | 18:00 a 21:00 horas (Recorrido en Lengua de Señas Mexicana a las 19:00 horas) Actividad multidisciplinar “Formas de permanecer” | Jueves 25 de junio | 17:00 horas

| Jueves 25 de junio | 17:00 horas Iluminación del MUSA por el Día del Orgullo LGBTTTIQ+ | Jueves 25 y domingo 28 de junio | 20:00 horas

Galería Jorge Martínez

Exposición fotográfica “En mi cama mando yo” | 12 de junio al 11 de julio

Teatro Experimental de Jalisco

Obra “La procesión de la santa mentira” | 20 de junio | 19:00 horas | Boletos gratis en Boletia.com

Conjunto Santander de Artes Escénicas