Pide Secretario de Gobierno a la federación presentar pruebas de patrocinio a colectivos de desaparecidos

Salvador Zamora, secretario de Gobierno, se deslindó de cualquier apoyo a manifestantes.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, lanzó un reto al gobierno federal, para que presenten las pruebas en caso de que las tengan, acerca de que el gobierno de Jalisco financió el viaje de madres buscadores y activistas de familias de personas desparecidas a la ciudad de México, el jueves 11 de junio, en las manifestaciones ocurridas el día de la apertura del Mundial.

Salvador Zamora rechazó que el gobierno estatal haya aportado dinero para los autobuses de los familiares de desaparecidos que estuvieron en la capital del país.

El reto es en concreto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien fue la que aseguró que estaban investigando quien patrocinó el viaje de los colectivos de Jalisco a la ciudad de México.

“La verdad es que ellos investiguen y si tienen datos que los hagan saber, que los den a conocer. Nosotros desconocemos quien patrocinó o no a estos colectivos. Ustedes han visto la diferencia que ha habido en cuanto a las manifestaciones y a los pronunciamientos que ha habido en la ciudad de México, a diferencia de Guadalajara. Aquí hemos tenido mucha comunicación con los colectivos, hemos tenido comunicación con los diferentes grupos que están haciendo sus legímtimas manifestaciones y expresiones y seguiremos atendiéndolos”, respondió.

El secretario de Gobierno explicó que incluso el Gobierno de Jalisco tiene instalada una mesa de diálogo con los colectivos de Jalisco, para atender cualquier tema vinculado a las personas desaparecidas.

A diferencia del gobierno federal, dijo Salvador Zamora, el gobierno de Jalisco sí dialoga y atiende a las familias de las personas desaparecidas, finalizó.