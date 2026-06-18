Copa Mundial de la FIFA 2026: Fechas, sedes y boletos

Mundial FIFA 2026

El balón ya rueda. Desde el 11 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive en tres países a la vez. Estados Unidos, Canadá y México comparten por primera vez en la historia la organización del torneo más grande jamás disputado.

Sedes en México, lo que viene para El Tri, boletos para lo que queda del torneo. Todo eso lo cubrimos aquí abajo.

¿Qué es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cuarenta y ocho selecciones. Doce grupos. Ciento cuatro partidos repartidos en 16 ciudades de tres países. Nunca antes un Mundial había tenido este tamaño.

Todo comenzó el 11 de junio. La cita final es el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre un día y otro, casi 40 días seguidos de partidos.

Sigue cada detalle del FIFA 2026 en un panel con resultados, calendarios y tablas de grupos actualizados después de cada partido.

¿Dónde se juega la FIFA Mundial 2026 en México?

México pone tres sedes sobre la mesa, y cada una tiene su propia historia.

Todo empezó en el Azteca. México recibió a Sudáfrica el 11 de junio y se llevó la victoria 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ese partido marcó algo único en la historia: ningún otro estadio había abierto tres Copas del Mundo distintas. El Azteca ya lo hizo en 1970, en 1986 y ahora en 2026.

En Guadalajara, la sede es el Estadio Akron, también llamado Estadio Guadalajara. Fue justo ahí donde se disputó el segundo partido del Mundial, entre Corea del Sur y Chequia.

Monterrey pone el Estadio BBVA sobre la mesa. Más de 53 mil asientos y una de las construcciones más nuevas entre todas las sedes del torneo.

Las tres sedes mexicanas tendrán actividad durante toda la fase de grupos, sin parar, del 11 al 27 de junio.

¿Cuándo juega México sus próximos partidos?

Después de ganar su debut, El Tri ya conoce el camino que tiene por delante en la fase de grupos.

Para el Tri quedan dos compromisos más en esta fase. Corea del Sur los espera en Guadalajara, y luego México regresa al Azteca para cerrar contra Chequia.

Ambos partidos representan la oportunidad de México para confirmar su pase a la siguiente ronda. La afición mexicana sabe lo que significa jugar estos partidos en casa, con los estadios llenos y la presión de un país completo detrás del equipo.

Consulta las fechas y horarios exactos de cada partido de México en el panel de FIFA 2026, actualizado en tiempo real conforme avanza el torneo.

¿Cómo funciona el formato del Mundial 2026?

Doce grupos, cuatro equipos cada uno, tres partidos por selección. Los primeros dos lugares de cada grupo pasan automáticamente.

A esos 24 se suman los ocho mejores terceros lugares entre los doce grupos. Con eso llegamos a 32 equipos para los dieciseisavos de final, una ronda que no existía antes. De ahí para adelante, ganas o te vas a casa, hasta llegar a la final.

¿Cómo conseguir boletos para la FIFA Mundial 2026?

La buena noticia es que todavía hay boletos disponibles para varios partidos de la fase de grupos.

FIFA abrió la fase de venta de última hora directamente en FIFA.com/tickets. Funciona por orden de llegada, sin sorteos ni listas de espera. Los precios para el público general en partidos de fase de grupos comienzan alrededor de 120 dólares.

Un detalle importante sobre los FIFA boletos Mundial 2026: todos los accesos son digitales a través de la aplicación oficial de FIFA. Los boletos impresos no tienen validez para entrar a los estadios.

Las ciudades con sedes en México suelen tener menor disponibilidad que las estadounidenses, especialmente para partidos de selecciones populares. Conviene revisar la plataforma oficial antes de buscar en el mercado de reventa.

¿Cuándo termina la fase de grupos y cuándo es la final?

La fase de grupos cierra el 27 de junio. Un día después, el 28 de junio, arranca la nueva ronda de dieciseisavos de final.

De ahí en adelante, cada partido es de eliminación directa. Si hay empate después de 90 minutos, se juegan 30 minutos de tiempo extra. Si la igualdad continúa, todo se decide en penales.

El 19 de julio todo se decide en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. Más de 82 mil personas podrán estar ahí esa noche, el aforo más grande de los 16 estadios del Mundial.

¿Qué selecciones destacan en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Argentina llega como campeón vigente, defendiendo el título que ganó en Qatar. Francia, con Kylian Mbappé al frente, es otro de los grandes favoritos según las casas de apuestas.

Brasil, España y Portugal también figuran entre los equipos con mayor proyección. Del lado africano, Senegal y Marruecos buscan repetir las sorpresas que dieron en ediciones anteriores.

Y, por supuesto, México juega con la presión y el impulso de ser anfitrión. El triunfo en el partido inaugural fue una señal positiva para el Tri y para toda la afición mexicana, que sigue de cerca cada movimiento de la FIFA Mundial 2026.

Conclusión

Tres países, 48 selecciones, 104 partidos y 39 días de fútbol ininterrumpido. La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y México vive su parte de la historia con tres sedes activas y El Tri con la mira puesta en avanzar de grupo.

Si buscas seguir cada resultado, cada tabla de grupo y cada próximo partido, ahora es el mejor momento para hacerlo.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo empezó y cuándo termina la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El 11 de junio de 2026 marcó el inicio. El 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se baja el telón.

¿Cuáles son las sedes mexicanas del Mundial 2026?

Azteca en la capital, Akron en Guadalajara y BBVA en Monterrey. Esas son las tres sedes mexicanas del torneo.

¿Cómo se compone la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Son 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro. Pasan los dos primeros de cada grupo, más ocho terceros lugares elegidos entre los doce grupos. En total, 32 equipos siguen adelante.

¿Cuándo juega México su siguiente partido en el Mundial 2026?

Le quedan dos partidos a México para terminar su grupo: uno contra Corea del Sur en Guadalajara y el cierre contra Chequia en el Azteca. Para los horarios exactos, el panel oficial del torneo tiene todo actualizado.

¿Todavía hay boletos disponibles para partidos del Mundial 2026?

Sí, FIFA mantiene abierta la fase de venta de última hora en FIFA.com/tickets, con disponibilidad para varios partidos de la fase de grupos, sujeta a existencia.