Tlajomulco capacita a estudiantes en programa D.A.R.E. para prevenir adicciones

El Gobierno de Tlajomulco concluyó una nueva etapa del programa D.A.R.E. (Educación para Resistir el Abuso de las Drogas), estrategia preventiva que busca reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias entre estudiantes de educación básica.

La clausura y entrega de constancias se realizó en la Escuela Secundaria Técnica Número 172, ubicada en el fraccionamiento Real del Valle, donde alumnos, docentes y padres de familia participaron en la ceremonia de cierre del curso.

El programa es coordinado por la Dirección de Proximidad Social de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y forma parte de las acciones de prevención que se desarrollan en distintos planteles del municipio.

Durante el evento, la directora de Proximidad Social, Miriam Vanessa Tapia Bernal, señaló que la prevención también debe extenderse al entorno digital, por lo que pidió a madres, padres y tutores mantener una supervisión constante del uso que niñas, niños y adolescentes hacen de internet y las redes sociales.

Por su parte, el director del plantel, Ismael Luis Martínez, informó que además de impartir los talleres, personal de la Policía de Proximidad Social mantuvo presencia durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes. Agregó que, tras las diez sesiones impartidas a cada grupo, el plantel registró mejoras en los indicadores de conducta de los alumnos.

El curso incluyó temas como identificación de riesgos, consecuencias del consumo de drogas, manejo de conflictos, comunicación no verbal y la estrategia REAL, que enseña a los estudiantes a rechazar situaciones de riesgo, explicar su decisión de no participar, alejarse de entornos peligrosos y buscar apoyo cuando sea necesario.

La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos a estudiantes representantes de cada grado que completaron satisfactoriamente el programa.