Vero Delgadillo entrega rehabilitación integral del Mercado Libertad con inversión de 37 millones de pesos

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, entregó la rehabilitación integral del Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, una obra con la que el Gobierno de Guadalajara buscó fortalecer la seguridad de comerciantes y visitantes, modernizar la infraestructura del inmueble y conservar uno de los edificios más representativos de la capital jalisciense.

Entrega Vero Delgadillo renovación del Mercado San Juan de Dios

Durante la entrega, la alcaldesa explicó que la intervención surgió a partir de un diagnóstico técnico que reveló diversas deficiencias estructurales y de infraestructura que requerían atención inmediata para proteger tanto a quienes trabajan diariamente en el mercado como a las miles de personas que lo recorren.

“Nos dimos cuenta de que había que meterle mano en serio. Había socavones (...) e instalaciones críticas. Por eso nos armamos de un gran equipo y empezamos a trabajar, primero por la seguridad de la gente y para proteger el patrimonio de quienes aquí tienen sus negocios”, afirmó Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara.

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La edil señaló que la inversión también representa una apuesta por preservar el patrimonio histórico de la ciudad y fortalecer un espacio que forma parte de la identidad de las y los tapatíos.

“Si seguimos trabajando para cuidar nuestro patrimonio, vamos a seguir siendo el orgullo de este país, porque desde Guadalajara también se construye México”, expresó.

Como parte del proyecto fue inaugurado un mural elaborado por el artista multidisciplinario José Dávila, integrado por 33 mil mosaicos de colores que cubren una superficie de mil 500 metros cuadrados sobre el techo de 190 locales. La obra retoma la propuesta original del arquitecto Alejandro Zohn y rinde homenaje a la historia e identidad del mercado.

Al entregar el mural a comerciantes y visitantes, Delgadillo destacó su significado comunitario.

“Este mural lo entregamos a ustedes para recordar que lo más valioso se vive en comunidad; que el mercado también puede ser nuestra casa y que aquí se vive la grandeza de Guadalajara”, señaló.

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Por su parte, Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara, destacó que los trabajos representaron un importante reto técnico debido al valor arquitectónico del inmueble y a la necesidad de intervenirlo sin modificar su esencia.

“Invertir en este inmueble de máxima protección arquitectónica fue una gran responsabilidad guiada por un eje innegociable: la seguridad de las familias que lo visitan y de quienes trabajan todos los días”, afirmó.

La rehabilitación contempló la modernización del sistema contra incendios e hidrantes, mantenimiento a transformadores eléctricos, instalación de un sistema de ventilación y extracción, renovación de la red eléctrica y de infraestructura subterránea para voz y datos, además del reforzamiento estructural mediante cimentaciones con micropilotes y contratrabes.

También se renovó el piso del patio interior, se instaló nueva iluminación en los pasillos, se rehabilitaron jardineras, losas y el patio de maniobras, además de realizar trabajos correctivos para atender fugas y reparar las afectaciones ocasionadas por socavones.

Estas acciones complementan las obras de mejoramiento urbano realizadas previamente por el Ayuntamiento en el entorno del Mercado Libertad, como la rehabilitación de banquetas y de la plazoleta central, mantenimiento del arbolado, limpieza, pintura y mejoras en los espacios públicos y vialidades aledañas.

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La rehabilitación integral representó una inversión de 37 millones de pesos, destinada a reforzar la seguridad del edificio, actualizar su infraestructura y preservar el legado arquitectónico del Mercado Libertad, considerado uno de los mercados más importantes de Latinoamérica.