Diputados avalan en Comisión crear el Registro Público de Agresores Ambientales

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó en sesión telemática el dictamen que propone crear el Registro Público Estatal de Agresores Ambientales, mediante reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
La iniciativa establece que este registro será un instrumento de transparencia, prevención y vigilancia para identificar a las personas físicas o jurídicas que cuenten con resoluciones firmes por haber ocasionado daño o deterioro ambiental.
El registro será público, estará disponible en medios electrónicos y será administrado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Para su integración, las autoridades judiciales y administrativas deberán notificar las sentencias o sanciones firmes relacionadas con daños al medio ambiente.
Asimismo, se prevé la inscripción de personas físicas o jurídicas sancionadas por delitos o infracciones administrativas graves en materia ambiental, de quienes incumplan con la reparación del daño y de personas servidoras públicas que, por acción u omisión, hayan contribuido a causar afectaciones al medio ambiente mediante resolución firme.
El Registro Público incluirá información como el nombre o razón social del responsable, la autoridad que emitió la resolución, la descripción del daño ambiental, las sanciones impuestas, las medidas de reparación y el estado de su cumplimiento.
La información deberá actualizarse de manera trimestral y permanecerá disponible por un periodo mínimo de cinco años después de cumplidas las sanciones