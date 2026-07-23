Aprueba Cabildo de Guadalajara ampliar programa de mejoramiento de la calidad del agua impulsado por Vero Delgadillo

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la iniciativa presentada por la presidenta municipal, Vero Delgadillo, para ampliar el Programa de Mejoramiento y Gestión del Agua, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de familias con apoyos gratuitos que contribuyan a mejorar la calidad del agua en sus hogares.

Aprueba Cabildo de Guadalajara ampliar programa de mejoramiento de la calidad del agua

La ampliación del programa será posible mediante un esquema de inversión compartida “peso a peso” entre el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco. Con este mecanismo, la administración estatal aportará 30 millones de pesos y el municipio incrementará su inversión hasta igualar esa cantidad, lo que permitirá fortalecer las acciones ya emprendidas para atender la problemática del agua en la ciudad.

Durante la sesión de Cabildo, Vero Delgadillo señaló que, aunque el municipio ha respondido con diversas estrategias para apoyar a la población, es necesario que todos los niveles de gobierno participen para enfrentar un reto que afecta a miles de familias.

“Le entramos a este programa de la mano ahora del Gobierno del Estado (...) Hoy seguimos reconociendo que, a pesar de lo que representa este reto, no se ha dejado sola a la gente en ningún momento. Pero este es un problema al que todos le tenemos que entrar; el municipio ya está haciendo lo suyo, pero necesitamos que el resto de las personas se sumen”, expresó.

Aprueba Cabildo de Guadalajara ampliar programa de mejoramiento de la calidad del agua

Con la aprobación del dictamen, avalado por 14 votos a favor y dos en contra, el programa municipal incorporará también la estrategia implementada por el Gobierno del Estado, que contempla la distribución de garrafones de agua potable y la operación de plantas potabilizadoras móviles, complementando la entrega de tinacos, filtros y pastillas de cloro que ya realiza el municipio.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que destinen recursos a proyectos estratégicos de abastecimiento, potabilización, distribución y saneamiento del agua.

La alcaldesa reiteró que la Federación debe asumir su responsabilidad en la atención de la calidad del agua, al señalar que Guadalajara aporta recursos al país y merece recibir inversiones que permitan garantizar un mejor servicio para la población.

Además de los acuerdos en materia hídrica, el Ayuntamiento aprobó entregar en comodato un inmueble a la asociación Treacher Collins México, con el propósito de otorgarle certeza jurídica sobre el espacio que ocupa y fortalecer la atención que brinda a personas con este síndrome y a sus familias.