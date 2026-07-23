Despliega Tlajomulco brigadas de fumigación para prevenir dengue tras las lluvias

El Gobierno de Tlajomulco inició una jornada de fumigación en distintas colonias y fraccionamientos del municipio como parte de las acciones preventivas para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, tras las recientes lluvias.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las brigadas comenzaron sus labores una vez concluidas las tareas de limpieza de vialidades y retiro de cacharros en las zonas afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de disminuir el riesgo de reproducción del vector.

Para los trabajos se utiliza una máquina térmica montada en un vehículo, además de motomochilas que permiten fumigar en áreas de difícil acceso.

Las acciones no se limitaron a las colonias con afectaciones por las lluvias. El operativo también se extendió a comunidades consideradas de riesgo por sus características geográficas y ambientales.

Entre las zonas intervenidas se encuentran los fraccionamientos Novaterra, Villa Fontana Aqua Fase 6, Valle Dorado, Cuatro Estaciones, Los Nogales, Las Trojes y Paseo de los Agaves, además de La Noria, Rinconada del Valle, Prados de la Higuera, Héroes de Nacozari, El Derramadero y Tlajomulco Centro.

El municipio informó que las fumigaciones son de carácter preventivo y se realizan únicamente en la vía pública. Añadió que, hasta el momento, no se han confirmado casos positivos de dengue en las localidades donde se desarrolla el operativo y que la vigilancia epidemiológica continuará durante la temporada de lluvias.