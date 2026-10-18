Daido Metal invertirá mil millones de pesos en una nueva planta en Tlajomulco

La empresa japonesa Daido Metal México inició la construcción de una nueva nave industrial en Tlajomulco, proyecto que contempla una inversión de mil millones de pesos para ampliar sus operaciones y fortalecer su presencia en la industria automotriz.

De acuerdo con la información de la compañía, 500 millones de pesos se destinarán a infraestructura y otros 500 millones a equipamiento. Los trabajos de ampliación, en la planta ubicada sobre la carretera a San Isidro, tienen como fecha de conclusión diciembre de 2027.

Durante el inicio de obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que la nueva inversión se suma a la presencia de la empresa en el municipio, donde comenzó operaciones hace aproximadamente 15 años.

“Nuestro municipio en los últimos años ha tomado un papel importante en las inversiones del occidente de México. Nuestra ubicación geográfica, nuestra extensión territorial, nuestro aeropuerto, entre otras cosas, nos hacen un destino atractivo para la inversión”, señaló el alcalde.

Velázquez Chávez sostuvo que la decisión de la compañía de ampliar sus instalaciones refleja la confianza en las condiciones productivas del municipio y expresó que el proyecto contribuirá a generar oportunidades laborales para la población.

Por su parte, Tomomitsu Furukawa, presidente y director de operaciones de Daido Metal Co. a nivel mundial, explicó que la construcción de esta segunda planta en México forma parte de la estrategia de crecimiento internacional de la compañía.

El directivo agradeció el respaldo de las autoridades municipales y de la comunidad de Tlajomulco, y señaló que el proyecto es resultado del trabajo coordinado entre los equipos de México, Japón y Estados Unidos.

La ampliación permitirá incrementar la capacidad operativa de la empresa e incorporar tecnología para fortalecer sus procesos de producción, con estándares de calidad orientados a la industria automotriz.

La ceremonia incluyó el tradicional kuwaire, un acto japonés que marca el inicio de una construcción y simboliza el comienzo de una nueva etapa para la compañía en el municipio.

Daido Metal cuenta con una trayectoria internacional de casi 87 años en el desarrollo de tecnología para la industria automotriz. Con este proyecto, la empresa busca ampliar sus operaciones en México y mantener su crecimiento en la región.