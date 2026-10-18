Propone Lomelí invertir 45 mil mdp en un plan hídrico para Guadalajara

Ante la crisis por la calidad del agua que se distribuye en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, propuso un plan hídrico con una inversión de 45 mil millones de pesos hacia 2030, como primera etapa de un proyecto integral para atender el desabasto, las fugas, el deterioro de la infraestructura y la contaminación de las fuentes de abastecimiento.

El legislador sostuvo que la construcción de un nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara es necesaria, pero advirtió que no resolverá por sí sola el problema mientras persistan miles de kilómetros de tuberías deterioradas y plantas de tratamiento insuficientes.

“No podemos pensar que construir otro acueducto resolverá por sí solo el desabasto, si seguimos teniendo miles de kilómetros de tubería deteriorada”, señaló.

La propuesta contempla gestionar recursos de los gobiernos federal y estatal para financiar obras de rehabilitación de las redes de distribución y drenaje, modernización y ampliación de plantas de tratamiento, infraestructura para el manejo del agua pluvial y acciones para reducir las inundaciones.

Lomelí indicó que el proyecto debe respaldarse con una programación presupuestal verificable y priorizar las colonias más afectadas por la falta de agua y los problemas de calidad.

El senador también pidió una revisión profunda del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), tanto de su operación como de sus finanzas.

De acuerdo con el diagnóstico que presentó, el organismo tendría una cartera vencida estimada entre 18 mil y 20 mil millones de pesos. Propuso revisar los adeudos, recuperar los recursos que sean legalmente cobrables y exigir el pago a los grandes deudores, sin mantener tratos preferenciales injustificados.

Asimismo, planteó reducir los gastos administrativos, revisar la nómina, mejorar la eficiencia en el consumo de energía y destinar una mayor proporción del presupuesto al mantenimiento y la renovación de la infraestructura hidráulica.

“No se trata solamente de conseguir más recursos, se trata también de administrar correctamente los que tenemos y destinarlos a resolver el problema de fondo”, afirmó.

Entre los problemas que, según el senador, deben atenderse de manera prioritaria está la contaminación del canal a cielo abierto que transporta agua desde la zona de Chapala hacia las instalaciones de tratamiento en Guadalajara.

El legislador relacionó el deterioro de las redes con la pérdida de agua en el subsuelo, la aparición de socavones y la posible mezcla de aguas residuales con agua potable. A esto sumó la necesidad de mejorar el drenaje y la infraestructura pluvial para reducir las afectaciones durante el temporal de lluvias.

Aunque el plan plantea una primera etapa de inversión de 45 mil millones de pesos hacia 2030, Lomelí advirtió que recuperar la confianza de los usuarios en el agua que llega a sus viviendas no será inmediato.

“La gente quiere poder abrir el grifo de su casa y que salga agua que les dé confianza”, expresó.

Lomelí recordó que el 16 de marzo solicitó que se declarara una emergencia sanitaria por las condiciones del agua. El legislador insistió en que el plan debe concentrarse en garantizar agua suficiente y de calidad para las familias, además de prevenir que la crisis vuelva a repetirse en las próximas generaciones.