Reportan actos vandálicos durante segunda megamarcha por el agua en Guadalajara

La segunda megamarcha para exigir agua limpia en Guadalajara registró incidentes este domingo 18 de octubre, luego de que ciudadanos y autoridades señalaran la presunta presencia de grupos de choque encapuchados que habrían vandalizado negocios y protagonizado actos violentos durante la movilización.

A través de redes sociales circularon videos en los que se observa a personas encapuchadas, quienes presuntamente causaron daños a establecimientos del Centro de Guadalajara. Las imágenes también fueron difundidas por el Gobierno de Jalisco, que señaló a participantes de la movilización como responsables de los actos vandálicos.

La marcha partió del Parque Rojo con la exigencia de garantizar agua limpia para la población. Sin embargo, a la demanda se sumó la indignación por los hechos ocurridos durante la primera megamarcha, el pasado 11 de octubre, cuando hubo agresiones y detenciones por parte de la Policía Estatal.

En esta segunda convocatoria se observó una menor participación ciudadana, en medio de las inconformidades por el operativo policial de la semana anterior.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que familias y personas de distintas edades que acudieron a la manifestación señalaron la presunta infiltración de grupos de encapuchados, a quienes acusaron de responder con violencia cuando otros asistentes les pidieron retirarse.

“Durante el inicio de la segunda marcha por la calidad del agua, familias y personas de todas las edades que acudieron a exigir su derecho señalaron a grupos de personas encapuchadas por infiltrarse en la manifestación”, publicó el mandatario en redes sociales.

Lemus agregó que, de acuerdo con los reportes recibidos, estos grupos utilizaban palos y tubos, detonaban petardos y lanzaban proyectiles e incluso bombas molotov. Ante esta situación, llamó a que la movilización se desarrollara pacíficamente y aseguró que su gobierno actuaría de manera responsable para evitar confrontaciones.

Por su parte, las autoridades difundieron recomendaciones de seguridad dirigidas a periodistas y reporteros que cubrían la manifestación. Entre ellas, priorizar la integridad física, retirarse ante detonaciones o enfrentamientos, mantenerse en equipo y en comunicación con las redacciones, así como identificar rutas de evacuación.

También recomendaron no tocar objetos sospechosos, alejarse de posibles artefactos explosivos y reportar cualquier incidente, indicando la ubicación y solicitando ayuda en caso de amenazas o lesiones.