Refuerzan vacunación y uso de cubrebocas ante brote de sarampión en Jalisco

Ante el aumento de casos de sarampión en el país, autoridades de salud y educación en Jalisco intensificaron acciones preventivas en escuelas, con vacunación masiva, medidas de higiene y el uso obligatorio de cubrebocas en educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara durante 30 días.

Esto ocurre ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros eventos masivos, hace unos días la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por sarampión en las Américas, exhortando a los países a reforzar la vigilancia, la vacunación y la detección oportuna de casos para proteger a las poblaciones más vulnerables.

Vacunación contra sarampión

¿Qué es el sarampión y por qué es un riesgo?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea. Se caracteriza por síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y un sarpullido (exantema) que generalmente inicia en la cabeza o el cuello y se extiende al resto del cuerpo.

Además de su rápida propagación, el sarampión puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, convulsiones, pérdida de la audición, ceguera por daño en la córnea y secuelas permanentes de tipo motor o intelectual debido a la inflamación del cerebro. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es fundamental.

Vacunación contra el Sarampión

La vacunación, la principal herramienta de prevención

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) subrayó que la vacunación es la mejor defensa contra el sarampión. En la entidad, de 2025 al 3 de febrero de 2026, se han aplicado más de un millón 20 mil dosis, como parte de una estrategia intensiva que busca romper la cadena de transmisión.

“La meta de vacunación que tiene Jalisco es de al menos 2 millones de dosis y ya logramos el 50 por ciento de esta meta”, afirmó Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la SSJ, quien agregó que se busca alcanzar una cobertura de 350 mil dosis semanales.

El funcionario explicó que el repunte de casos en 2026 se relaciona con la relajación de medidas preventivas durante las fiestas de fin de año. “Consideramos que el más importante contribuyente para esta aceleración de 2026 fueron las fiestas decembrinas… en las que se relajó la disciplina de acudir a la vacunación”, señaló.

Uso de cubrebocas en educación básica

Uso de cubrebocas en escuelas

Como medida adicional, el Gobierno de Jalisco instruyó el uso obligatorio de cubrebocas durante 30 días en los planteles de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), mientras que en educación media y media superior su uso es recomendado.

El cubrebocas busca reforzar la protección de alumnas y alumnos, junto con la ventilación de espacios y la limpieza constante de superficies con agua y cloro. De acuerdo con la SSJ, esta medida se suma a la vigilancia epidemiológica activa en los planteles.

En caso de detectar un caso sospechoso, se realiza una investigación epidemiológica y, si se confirma, el grupo afectado migra a clases virtuales por dos semanas; si hay más de un salón involucrado, puede suspenderse la actividad presencial de todo el plantel.

Corresponsabilidad de familias y docentes

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que el sistema educativo ya ha demostrado su capacidad para contener brotes, como ocurrió con el COVID-19, y llamó a mantener la disciplina sanitaria.

“Vamos a seguir insistiendo a nuestros padres de familia y a nuestros maestros de la importancia de vacunar… y ante la duda, podemos tener una vacuna de refuerzo”, señaló.

Asimismo, exhortó a no enviar a las y los estudiantes a la escuela ante cualquier síntoma y a reforzar hábitos como el lavado de manos, evitar compartir alimentos y mantener la sana distancia. Ante fiebre mayor a 38 grados, erupciones en la piel, tos o conjuntivitis, recomendó aislamiento en casa y atención médica inmediata.

Municipios donde aplica el uso obligatorio de cubrebocas

La medida obligatoria en educación básica aplica en los municipios de:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Actualmente, hay suspensión de actividades presenciales en ciertos grupos de 30 planteles escolares y, en cuatro casos, las escuelas completas migraron temporalmente a clases virtuales por dos semanas.

Panorama de contagios

Con corte al 3 de febrero de 2026, México registra 8 mil 332 casos confirmados de sarampión y 26 defunciones. En Jalisco se han confirmado mil 776 casos, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional por tasa de incidencia, con 12.39 casos por cada 100 mil habitantes.

PARA SABER

Para recibir orientación sobre los puntos de vacunación más cercanos a su domicilio, la población puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco al teléfono 33 3823 3220.