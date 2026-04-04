Refuerza ASICA Jalisco Sistema de Trampeo contra el Gusano Barrenador del Ganado

. El nuevo sistema de monitoreo utiliza trampas azules con kairomonas en gel para detectar oportunamente la plaga.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), puso en marcha la segunda etapa del Sistema de Trampeo de Adultos para el control y contención del Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), como parte de las acciones estratégicas del Gobierno de Jalisco para proteger la sanidad pecuaria.

Durante la última semana de marzo, personal técnico de ASICA instaló 350 trampas de monitoreo en municipios como Villa Purificación, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Lagos de Moreno, Valle de Juárez, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Tuxpan. Estas trampas azules, equipadas con kairomonas en gel, permiten la liberación controlada del atrayente durante un periodo de hasta 14 días.

La estrategia contempla también el trampeo de supresión, en coordinación con productores ganaderos de la región sureste, utilizando lixiviado de hígado como atrayente. Bajo este esquema, se prevé la instalación de hasta 300 trampas por cada brote detectado, que ya comenzaron a operar en Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán y Pihuamo.

En una fase previa, la etapa 1 del sistema incluyó trampas de vigilancia en rutas estratégicas de municipios metropolitanos y del interior del estado, con monitoreo cada tercer día.

La puesta en marcha de este sistema integral de trampeo representa una acción clave para la detección oportuna de la plaga, la prevención de su dispersión hacia otras regiones del país y el fortalecimiento de las barreras sanitarias.

El Gobierno de Jalisco, a través de SADER y ASICA, refrenda su compromiso con la sanidad pecuaria y exhorta a las y los productores a colaborar con las autoridades y reportar de manera inmediata cualquier caso sospechoso.

Para reportes:

SENASICA: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

ASICA Jalisco: denunciaciudadana.asica@jalisco.gob.mx