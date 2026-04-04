Cronomicón

Actividades culturales, deportivas y recreativas este sábado 4 y domingo 5 de abril, con circo, cuentacuentos, ajedrez, hula hoop y clases de zumba para todas las edades

Fin de semana familiar en el renovado Parque Rojo

Por Francisco Armenta

Con la reciente renovación del Parque de la Revolución —conocido popularmente como Parque Rojo—, el espacio público se consolida nuevamente como punto de encuentro para la cultura, el deporte y la convivencia familiar en el centro de Guadalajara.

Durante este fin de semana se realizarán diversas actividades gratuitas pensadas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas que visiten este emblemático parque.

Las actividades comenzarán el sábado 4 de abril con propuestas que combinan entretenimiento y cultura. Por la mañana habrá actividades circenses de 10:00 a 14:00 horas, mientras que por la tarde se presentará el cuentacuentos “Cuentos del conejo” de Cultura, de 17:00 a 18:00 horas. Para quienes disfrutan de los juegos de estrategia, se realizará ajedrez de mesa de 19:00 a 22:30 horas.

El domingo 5 de abril, durante la Vía Recreativa, continuará la programación con actividades recreativas desde temprano. Entre 09:00 y 13:00 horas se llevarán a cabo dinámicas como práctica de hula hoop y ajedrez de mesa. Además, se realizarán actividades circenses de 10:00 a 12:00 horas y una clase abierta de zumba de 11:00 a 12:00 horas, pensada para activar el cuerpo y disfrutar el espacio al aire libre.

Con esta agenda, el renovado Parque Rojo reafirma su vocación como espacio público vivo, donde la ciudadanía puede convivir, hacer deporte y acercarse a actividades culturales en uno de los puntos más emblemáticos del centro tapatío. Las autoridades invitan a la población a participar y disfrutar del parque durante todo el fin de semana.

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