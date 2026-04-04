Localizan a un hombre con reporte de desaparición durante operativos en centros de rehabilitación

. Operativo en un centro de rehabilitación.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró la localización de un hombre con reporte de desaparición durante operativos realizados en dos centros de rehabilitación, como parte de las acciones permanentes de búsqueda que se llevan a cabo en el estado.

El primer operativo se implementó en un establecimiento ubicado en la localidad de Los Potrerillos, municipio de Jocotepec, donde se atendió a 28 personas internas sin coincidencias con carpetas de investigación vigentes. Posteriormente, en un segundo centro de San Nicolás de Ibarra, municipio de Chapala, se realizaron 31 cruces de información —26 hombres y cinco mujeres—, logrando la localización de un hombre con reporte activo de desaparición, quien fue entregado a sus familiares.

En la presente administración estatal se han realizado más de 170 operativos en centros de rehabilitación, con la atención de 176 establecimientos y la orientación a más de 5 mil internas e internos sobre qué hacer en caso de ser víctimas de algún delito.

Estas acciones fortalecen la coordinación interinstitucional con autoridades municipales y del sector salud, además de brindar herramientas a responsables de los centros para la identificación y denuncia de delitos.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas refrenda su compromiso de continuar con operativos permanentes para la localización de personas desaparecidas, garantizando el acompañamiento a las víctimas indirectas y el respeto a sus derechos.