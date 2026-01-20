Mal pronóstico del endurecimiento de tensiones de Trump contra el gobierno de México

. .

¡Increíble la corrupción de México!, y Estados Unidos está pagando el precio. ¡os lo dije!

Donald Trump

El que pega primero, pega dos veces, decimos en estas tierras y es cierto.

El poderoso Trump, golpeó a Venezuela, doblegó a Colombia y asfixia Cuba con un bloqueo recrudecido que México boicoteó regalándole petróleo, retando al poderoso.

Los hechos sugieren que el gobierno mexicano es manipulado desde Palenque, eligió proteger a cárteles, políticos y criticar la intromisión de Trump contra Maduro con un argumento cínico, que se revierte contra su postulante por incongruencia y falta de vergüenza.

¿Con que cara? aduce respeto a la Constitución cuando gobierno es su principal violador y fomentador de la impunidad a criminales.

PONDERE, ESTOS SENSORES:

1.- Ni Rusia, China, Corea, Irán ni la OEA ni la ONU metieron las manos por Venezuela, es doble señal, por una parte del poder del magnate, y por la otra que tampoco meterán las manos por México.

2.- En México y Norteamérica se incrementan las voces que reclaman procesar al Peje, sus hijos y a políticos que financiaron sus campañas a cambio de proteger cárteles traficantes de fentanilo.

Especialmente en USA, se intensifica la exigencia a Trump de dar resultados reales contra cárteles de México causantes de la muerte de 500,000 jóvenes intoxicados por fentanilo

3.- Trump, termina su periodo en 3 años; para imponer a su relevo, necesita dar resultados con Cuba, México, China, Rusia y revertir la percepción de inhumano con las deportaciones arbitrarias.

Su virtual candidato, Marco Rubio, está trabajando exitosamente en esos temas y ofreció erradicar el comunismo de América; por lo pronto ya frenó la migración invasiva desde México, aprendió a Maduro de Venezuela y dobló a Petro de Colombia.

4.- La supremacía militar y tecnológica gringa sobre México es abrumadora; tienen poder para invadir, atacar y aplastar.

5.- Basta que Estados Unidos nos complique la recepción de remesas, el flujo de dólares por la venta de narcóticos o por la exportación de insumos y materiales a ese país o nos ponga aranceles para que colapse nuestra economía y nos ponga en crisis.

6.- La postura del gobierno morenista en México, protegiendo a sus cúpulas corruptas, es insostenible, el sistema ¡ya colapsó!, o caen ahora ante la presión de Trump o mañana implosionando consumidos por su crisis interna o revocados por la resistencia civil mexicana.

CONCLUSIÓN:

En lugar de confrontar políticos corruptos de su propio partido, el gobierno morenista, equivocadamente eligió sostenerse y encubrir lo indefendible, a cárteles de droga que Trump consideró terroristas y a políticos que les ayudaron.

El “gatopardismo” de jugarle al vivo del gobierno mexicano, inevitablemente tendrá consecuencias nefastas para nosotros; los intereses de Trump y Marco Rubio, son incompatibles con los de las cúpulas morenistas.

La guerra de nervios va en curso, es inminente que veremos el incremento de tensiones y amagos de Trump quién ya inició el desplazamiento de fuerzas militares a su frontera sur; si el gobierno de México no recula, es muy probable que las cosas se salgan de control y nos metamos en una crisis indeseable.

