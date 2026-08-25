Traspié en el Poder Judicial de Edomex

Luis Fernando Camacho Lupercio

Luis Fernando Camacho Lupercio, uno de los juristas más votados en la elección judicial que se vivió recientemente en el Estado de México, no detuvo la campaña luego de lograr estos muy buenos resultados; de hecho, se ha hecho muy conocido por continuar realizando actos a todas luces proselitistas, bajo colores de Morena, enfocando sus esfuerzos al oriente del Edomex, donde tiene un interés más que claro.

El hecho de que realice mítines, bajo tintes partidistas, ya en sí mismo resulta bastante cuestionables, pero Luis Fernando ha ido más lejos, al ostentarse como Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, un cargo que en realidad le pertenece al magistrado Héctor Macedo García.

Camacho Lupercio presidirá efectivamente al Tribunal, ¡pero hasta 2029!

El caso ha llamado mucho la atención porque, de manera abierta, este personaje está haciendo trabajo político, acopiando datos de ciudadanos en eventos que no parecen absolutamente ligados a las tareas de administración de justicia.

Las huellas de Telcel

El registro de las líneas telefónicas no fue muy popular y algunos factores se han conjugado para que esta medida, a pesar de que ya va en buenos números, no cuente con la simpatía ciudadana. En algunos casos, lo anterior no ha sido provocado por la reglamentación que obligó a los ciudadanos a registrar su línea, sino que procedimientos de las telefónicas son las que suman suspicacias.

En el caso de Telcel, con gran peso en el sector, existe una política de la empresa -y no del reglamento de registro oficial de la línea- lo que provoca que se recopilen huellas del usuario. En el caso del registro oficial, sólo el nombre y la CURP quedan inscritos, nada más. Incluso el cotejo de INE y el rostro que se realiza con la cámara del celular, después de verificar la identidad del usuario, no genera imágenes que se almacenen en la base de datos del registro de líneas telefónicas celulares de cada compañía.

Por supuesto, el ciudadano no forzosamente sabe que estas biometrías no se almacenan y la autoridad deberá hacer una labor más intensiva de difusión para que esto quede muy claro.

A pesar de estas dificultades, el registro ya logró 75 millones de líneas captadas. Un número que estaría por allí del 62 por ciento de el número verdadero de líneas de celular existentes en México.

El pariente del Subcomandante Marcos

Ya en la recta final morenista para definir coordinadores estatales de la 4T, las otras elecciones 2027 han comenzado a debatirse. Ya hay quienes levantan la mano aspirando a una candidatura a diputado y, de entre ellos, ha llamado la atención de un apellido notable en Tamaulipas, aunque no se trata de un caso de nepotismo, sino de una liga familiar con el Subcomandante Marcos, la cabeza del levantamiento indígena en Chiapas allá por 1994.

Esto ocurre en el Distrito local 22, con sede en Tampico, donde Jorge Méndez Guillén, el sobrino del Subcomandante Marcos, es justamente quien ha expresado su interés en que Morena lo considere como el mejor candidato.

En realidad, su parentesco con el guerrillero no es lo que está poniendo por delante, sino su labor como especialista en seguridad, algo que lo ha llevado a trabajar en otras entidades del país con gobiernos de la 4T. Ahora, busca regresar y establecer su trabajo político en su terruño.

Apuesta aceptada

En el gobierno de la Cuauhtémoc, bajo el mando de Alessandra Rojo de la Vega, el equipo de la Alcaldía ha aceptado el reto que implícitamente significó la concentración morenista del pasado fin de semana. La llegada de apoyos externos para el aun indefinido candidato o candidata morenista en esta demarcación gobernada por la oposición incluye a personajes que han logrado éxitos en sus actuales encargos e incluso hasta antiguos aliados de Rojo.

A pesar de eso, ha trascendido, la respuesta del equipo de la alcaldesa ha sido contundente: que se junten, porque les vamos a volver a ganar…