Vientos de cambio, por crisis internacional

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“Para el cambio de estación, las víboras cambian de piel”

Sabiduría popular

El México político, colapsa por torpeza, corrupción, narco alianzas, ambiciones intrapartidistas, traiciones; se quiebra ante presiones insuperables.

DATOS DEL COLAPSO

Financieros: Trescalificadoras más respetadas en el mundo (Moody´s, S&P Global Ratings y Fitch Ratings), emitieron pronunciamientos de un deterioro grave, que ahuyenta inversión y capitales; sin estos, no hay desarrollo, empleo ni impuestos.

El déficit presupuestal: es de 4.1 del PIB, equivalente a 1.54 billones de pesos anuales, negado por el gobierno que aduce 3.6 del PIB, en ambos casos es enorme, el gobierno no tiene dinero para pagar sus funciones, mentiras ni su presencia; ¡Hoy hay oficinas públicas que ni siquiera tienen papel para escribir!

Duplicaron la deuda pública: de 10.5 billones de pesos en 2018 a 19.5 en 2026 equivalentes al 55% del PIB, hipotecaron el futuro del país, ahogan las finanzas convirtiendo la deuda en prácticamente impagable; impide cualquier proyecto ambicioso de México.

Político: Desastre descomunal, el gobierno destruyó organismos autónomos como el INE, INAE, Comisiones de Derechos Humanos, la Suprema Corte, mantiene capturadas Fiscalías del país y humillado al resto del Poder Judicial Federal y estatales; tolera y encubre elecciones de estado, financiamiento de cárteles en precampañas y campañas, secuestros de activistas por carteles, homicidios de candidatos.

El gobierno se asoció con cárteles, les cedió soberanía, territorios, impunidad para cobrar extorsiones o piso, portar armas, montar laboratorios de drogas, traficarlas y les puso como custodios a policías, ejército y marina.

El estado abdicó de su principal razón de ser, dejó de garantizar la seguridad de los mexicanos; en 7 años y medio se registraron 215,000 homicidios dolosos, 132,000 desaparecido, el hallazgo de 3,700 fosas clandestinas principalmente por madres buscadoras; organizaciones civiles dicen que hay cuando menos 9,000 fosas en todo el país.

En México hay 5 millones de denuncias de extorsión, hay 3 tantos no denunciados, implicaría casi 20 millones entre negocios establecidos, informales o personas; unos pagan premiando la extorsión, muchos optaron por cerrar y cambiarse de residencia; sin negocios; no hay desarrollo, empleo ni impuestos.

Situación social: Hay más pobres, hizo más mediocre la educación pública, dejó sin servicios de salud a millones de mexicanos.

¡La catástrofe es enorme! Ya son muchos los sectores sociales se sientan traicionados por los morenistas y votarán repudiándolos.

LA PRESIÓN INTERNACIONAL

Presión internacional: El obradorato jamás previó que su principal detractor fuera el gobierno estadounidense, quien se hartó que el Peje los cotorreara sin cooperar cuando en realidad, fomentó el tráfico de drogas a ese país.

La decisión de EUA de combatir cárteles que denominó terroristas por razones de su seguridad nacional y reconoce aliados del gobierno de México fracturó las estructuras políticas de nuestro país.

Primero por la enorme fuerza de ese país y nuestra dependencia económica, EUA, amagó con aranceles, regular las remesas, no negociar el TLCAN e intervenir militarmente; en tanto se decide, cocina la extradición de gobernadores fronterizos, funcionarios de la Marina, Ejército, claudistas, los hijos del Peje o a este inclusive.

Diferentes agencias estadounidenses militares, legislativas, judiciales y del gobierno central, dijeron expresamente que, endurecerán sus presiones, reclamarán más cabezas y realizarán acciones severas; el mismo Trump dijo que el gobierno de México y los cárteles llevan durmiendo en la misma cama mucho tiempo; mensaje que indica pueden inculparla a ella por encubrimiento, obstrucción de la justicia gringa, cómplice, o partícipe con terroristas.

VIENTOS DE CAMBIO

Nuestra presidente inexperta, da tumbos sin congruencia, sola, errática, acorralada, sin poder propio, va de un pozo a otro, exigió pruebas y entregó a 92 reos mexicanos sin exigirlas, se enreda en lo que dice, ya nadie le cree, ni su equipo.

Equivocadamente dinamitó su relación con Trump, de ser una mujer que se viste bien y tiene bonita voz, envió el mensaje que está con los narcos antes que ayudar a EUA.

Hoy presumió fortaleza, no lo haría si lo estuviera, denota miedo y sabe que sus compañeros, antaño priistas, cambiaron de piel para ponerse la guinda, ahora también sabe que hay quien se ofrece como testigo protegido, sacando dinero del país o desertando; sabe que muchos la abandonarán y que todos se están acomodando para los tiempos de crisis; ella no es la excepción, es igual.

En preparación de su necesidad de sobrevivir al colapso de Morena y deslindar su gobierno del Peje, acaba de sustituir mandos militares en 10 zonas militares, 5 guarniciones y la coordinación estatal de la Guardia Nacional en 6 estados del país, movimientos que recuerda que Lázaro Cárdenas, hizo exactamente lo mismo a finales del año 1935 y principios del 36, justo antes de desterrar a Calles quien había impuesto un Maximato usando dos peleles que antecedieron a Cárdenas en la presidencia.

Es la hora en que las víboras cambian de piel, Andy López Beltrán, ayer renunció al cargo que le dejó su padre en Morena, nos obliga a intuir que está en sus cálculos desaparecer con la lana de los muchos delitos de que lo acusarán.

La presidente pospuso un año la funesta reforma judicial, postura que incendió a varios radicales morenistas, que obedecen a Palenque y eso agudizó sus presiones y fuego amigo con los radicales pejistas que se quejan de ella.

Como se ve, las cúpulas se vuelven locas de incertidumbre y todo México sigue viendo a sus políticos como corruptos viéndolos como cambian de piel.

¡Increíble que la presión se genere por un gobierno extranjero y no por el enojo mexicano de tener gobiernos corruptos!

Increíble que no surja en el partido o en el gobierno, en la marina, en el ejército algún movimiento disidente del gobierno repelente a la corrupción, que ofrezca esperanza de que aún, dentro de ese atascadero, hay valor, capacidad de sentir vergüenza como la tuvo Carlos Manzo o Lilí Téllez, que dejaron el cause Morenista, uno a balazos, otra por congruencia.

carblanc@yahoo.com