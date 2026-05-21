Cuba, en alerta

Salvador Cosío Gaona

Cuba amaneció otra vez bajo tensión. Y no es una exageración. Las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos, advirtiendo que provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”, no fueron casuales ni improvisadas. Llegan justo cuando crecen versiones sobre un posible anuncio importante desde Washington, en medio del 124 aniversario de la proclamación de la República de Cuba, nacida oficialmente el 20 de mayo de 1902, una fecha cargada de simbolismo político e histórico para la isla.

En La Habana saben perfectamente que los mensajes importan, pero también el momento en que se lanzan. Y esta vez el contexto internacional vuelve a colocar a Cuba en el centro de una narrativa de confrontación que parecía parcialmente dormida, aunque nunca desapareció del todo.

Las tensiones escalaron luego de reportes que señalan que la isla habría adquirido drones con capacidad ofensiva, información que el gobierno cubano interpreta como parte de un expediente fabricado para justificar nuevas medidas de presión económica, política e incluso militar. El canciller Bruno Rodríguez acusó directamente a Estados Unidos de construir una narrativa fraudulenta contra Cuba y Díaz-Canel reforzó el discurso asegurando que la isla no representa amenaza alguna para nadie.

El problema es que cuando dos gobiernos empiezan a intercambiar mensajes en tono de advertencia, el ruido político deja de ser solamente diplomático y comienza a convertirse en factor de riesgo.

Cuba atraviesa hoy uno de sus momentos internos más delicados en décadas. Hay apagones constantes, escasez severa de alimentos y medicinas, inflación, migración masiva y un evidente desgaste social. El discurso revolucionario ya no genera el mismo efecto emocional en buena parte de la población, particularmente entre los jóvenes que crecieron lejos de las viejas épicas de Fidel Castro y más cerca de las frustraciones cotidianas.

En ese escenario, el conflicto con Estados Unidos vuelve a funcionar como elemento de cohesión política. La narrativa del enemigo externo ha sido durante décadas una herramienta central del régimen cubano para justificar resistencias, controles internos y sacrificios sociales. Cada vez que la presión doméstica aumenta, también aumenta el tono de confrontación con Washington.

Pero del otro lado tampoco hay señales de distensión.

Con Donald Trump nuevamente en la presidencia de Estados Unidos, la relación bilateral entró otra vez en terreno hostil. Washington ha endurecido discursos, mantiene sanciones y observa con creciente preocupación cualquier acercamiento de Cuba con Rusia, China o Irán. La isla sigue siendo vista como una pieza geopolítica sensible por su ubicación estratégica y por el peso simbólico que conserva dentro de la política latinoamericana.

En realidad, nadie en serio cree que Cuba tenga capacidad militar para amenazar directamente a Estados Unidos. Eso lo saben el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses. Pero el tema de los drones sirve para alimentar una narrativa de seguridad nacional útil políticamente en ambos lados del estrecho de Florida.

La Habana denuncia agresión. Washington denuncia riesgo.

Y entre ambos discursos se construye un ambiente cada vez más tenso.

Lo que hoy preocupa no es necesariamente una invasión militar convencional. Ese escenario luce improbable. Lo peligroso es la acumulación gradual de presión política, sanciones, operaciones de inteligencia, bloqueos financieros y discursos incendiarios que pueden derivar en incidentes mayores o errores de cálculo.

La historia internacional está llena de crisis que comenzaron precisamente así: con declaraciones altisonantes, acusaciones cruzadas y una cadena de provocaciones que terminó saliéndose de control.

Por eso el posible anuncio que Estados Unidos haría hoy genera tanta expectativa en Cuba. Nadie sabe todavía con precisión si se tratará de nuevas sanciones, restricciones diplomáticas, medidas económicas o una postura política más agresiva hacia el régimen cubano. Pero el solo hecho de que exista expectativa ya refleja el nivel de nerviosismo regional.

La isla ya no es el actor militar de los años sesenta, pero sigue siendo un símbolo político poderoso. Y eso explica por qué cualquier movimiento alrededor suyo sigue generando atención mundial.

Sin embargo, la verdadera tragedia continúa siendo la situación de los cubanos.

Mientras gobiernos intercambian amenazas y posicionamientos ideológicos, millones de personas sobreviven entre carencias, incertidumbre y desesperanza. La emigración se convirtió en válvula de escape para una generación que ya no encuentra futuro dentro de la isla. Y aun así, la confrontación política parece eternizarse porque sigue siendo útil para los gobiernos involucrados.

En Cuba, el enemigo externo ayuda a mantener cohesionada la estructura del poder. En Estados Unidos, la dureza contra La Habana continúa siendo rentable para ciertos sectores políticos, particularmente en Florida.

El resultado es una relación atrapada en el pasado.

Una relación donde el diálogo se reduce cada vez más y donde las amenazas comienzan a ocupar el espacio que antes pertenecía a la diplomacia.

Por eso las palabras de Díaz-Canel no deben minimizarse. Hablar de “baño de sangre” no es un simple exceso retórico. Es una advertencia dirigida tanto a Washington como a la comunidad internacional. Es también un mensaje interno para reforzar la narrativa de resistencia frente al enemigo histórico.