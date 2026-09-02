Con investigación y en calles, Igualdad Animal exhibe la verdad de la industria del pollo en Argentina

Industria del pollo

“Nacen, engordan, mueren en 45 días”. Esa frase, junto a imágenes de pollos explotados por su carne, aparece ahora en afiches instalados en distintos puntos de Buenos Aires, Argentina, como parte de una campaña de Igualdad Animal en colaboración con DifusionV. Cada pieza incluye un código QR que invita a firmar una petición por el fin de la cría industrial de pollos de crecimiento acelerado.

La campaña busca instalar en la calle, frente a quienes caminan a diario por la ciudad, lo que la organización documentó meses atrás en tres granjas de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos: pollos con graves problemas de movilidad, incapaces de sostenerse en pie, cadáveres junto a comederos y bebederos, y aves con lesiones en la piel por el contacto permanente con excremento y orina.

Esas condiciones están directamente asociadas a la selección genética de razas de crecimiento acelerado: un pollo nace pesando apenas 44 gramos y, a los 42 días de vida —edad promedio a la que es matado—, pesa alrededor de 3,2 kilos, más de 70 veces su peso al nacer. Ese ritmo de crecimiento, sostienen especialistas consultados por la organización, favorece deformaciones óseas, cojeras y problemas cardiovasculares.

De la denuncia a la calle

Con la campaña de afiches, Igualdad Animal busca trasladar el reclamo del terreno de la denuncia formal presentada meses atrás ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), al espacio público, apelando directamente a la población.

La pieza, distribuida en distintos puntos de la ciudad, se suma así a la estrategia de visibilización de la organización, que combina investigaciones de campo, denuncias formales ante organismos y acciones de calle dirigidas a instalar el debate sobre el bienestar animal en la agenda pública.

“Lo que no se ve, no se cuestiona. Por eso llevamos esta investigación a la calle: para que la crueldad detrás de la carne de pollo deje de estar escondida en un galpón y empiece a estar en la conversación pública”, dijo Dulce Ramírez, vicepresidenta de Igualdad Animal para América Latina.

La Crónica de Hoy 2026