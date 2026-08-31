Jorge Kahwagi Gastine durante la entrega del Premio Crónica (Isaac Esquivel Monroy)

El Premio Crónica tiene ya galardonados 2026. Como en cada edición, los nombres e instituciones que habrán de ser reconocidos son una muestra de lo que Don Jorge Kahwagi Gastine siempre llamó “lo mejor de México”.

La ciencia, la cultura, la vida académica son apuestas informativas que guían a nuestro diario y que, orgullosamente, nos hacen singulares en el gran concierto de los medios de comunicación nacionales.

En octubre, nuevamente, tenemos una cita para que esta voluntad de apostar por lo mejor del país se materialice en una ceremonia donde reconoceremos a quienes ponen a México siempre por encima de intereses particulares.

Edoméx, prioridad en el mapa

Septiembre tendrá dos informes en los que se podrá medir la fuerza de la 4T. Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, y Delfina Gómez, en el estado de México, concentrarán buena parte de la agenda nacional.

Y, sin duda, el dato más rentable para ambas administraciones está en seguridad, pues la reducción en el promedio de homicidios es ya incontrovertible.

Y si bien Omar García Harfuch es, a nivel federal, claramente una figura vista como artífice de ese logro, en el Edomex hay una dupla que empieza a llamar la atención más allá del territorio mexiquense: Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado de México, y el fiscal José Luis Cervantes Martínez.

García Harfuch ha dado reconocimiento público a la coordinación entre las autoridades mexiquenses y el Gabinete de Seguridad federal.

En política, las cifras cuentan, pero también importa quién las valida.

Y el gran laboratorio del Oriente

Y, para no soltar al Estado de México, hay que dar una mirada nueva el oriente de su territorio, a esa zona donde a lo largo de los últimos 50 años la marginación ha tomado diferentes formas, pasando la estafeta de Chalco a Neza, de Neza a Ecatepec...

El Plan Integral para esa zona, que combina labor de los tres órdenes de gobierno, no ha recibido la debida atención pública, probablemente debido a que el abasto de agua, la pavimentación, instalación de drenaje, dotación de servicios de salud y la educación pueden verse como esfuerzos ya conocidos en los bordes de una creciente mancha metropolitana.

No es así, el oriente del Estado de México es el gran laboratorio de la reingeniería del bienestar y es allí donde la 4T descubrirá qué puede hacer después de que los apoyos directos, becas y pensiones, pierdan impulso y se normalicen.

Mucho ojo a lo que pasé en el oriente mexiquense.

La conquista de Uruapan

Es verdad, para nadie es secreto que Uruapan es un territorio difícil para Morena desde la llegada del Movimiento del Sombrero. Se tornó, pensaron muchos, impenetrable para el oficialismo luego del asesinato de Carlos Manzo.

Y no, no es impenetrable: Carlos Torres Piña, fiscal con licencia y quien aspira a coordinar a la 4T en la entidad (y eventualmente competir por la gubernatura) decidió realizar una visita proselitista a Uruapan y logró reunir a más de 3 mil militantes morenistas que, después de mucho tiempo, tienen ocasión de mostrar con orgullo y públicamente su filiación partidista.

Esta es una región de peso enorme en el mapa político michoacano, por lo que el evento, donde Torres Piña ha logrado cerrar filas, es una proeza doble.