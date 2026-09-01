11 razones para coaligar a la oposición

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La unión hace la fuerza

Sabiduría popular

No hay alternativa, veamos las cosas con realismo.

La alianza oficialista la integran el gobierno federal y la mayoría de gobiernos estatales, municipales, Morena, PT, el verde, INE, Tribunal Electoral, la FGR y lo que quede de cárteles cómplices.

Pero, además, ya están en campaña, trabajando y promoviendo candidatos.

En cambio.

La oposición sigue sin aprender la lección, sumido en egoísmos e intereses personales de perdedores, en una vergonzante mediocridad, que debemos exigir superen.

Le compartiré ...

11 razones que obligan crear una alianza opositora.

1.- Si no luchan unidos, serán contrarios entre sí y se pulverizarán.

Todos pierden porque se arrebatarán lo poco que tienen, así, el oficialismo les ganará sin esfuerzo y burlándose.

2.- Impostergablemente, necesitan posicionar candidatos y crear liderazgos; el oficialismo ya lo está haciendo, roban cámara y prometen lo que las masas quieren escuchar, es su ventaja abusiva e impune desde el 2006 y la oposición no aprende a contrarrestarlo.

Para pasado mañana que reaccionen, otra vez, tampoco habrá tiempo ni manera de remontar esa desventaja.

3.- La oposición, necesita conseguir representantes en 170,000 casillas electorales.

Ningún partido opositor puede solo, de hecho, ni siquiera pueden aliados, pero entre menos vigilen las casillas más votos les embarazará el oficialismo como ha pasado desde el 2021.

¡¡Esta razón, por sí sola, hace indispensable la alianza!!, ¡Las elecciones se ganan o pierden ahí, en la base social!

4.- Necesitan activismo promotor del voto y equipos caza mapaches en 71,000 secciones electorales.

Ocurre lo mismo, ningún partido opositor, tiene los números ni militancia estructurada y organizada para esto, menos para potenciar activistas creativos, promotores o equipos de reacción.

De hecho, ni siquiera tampoco los tendrán aliados, pero, igual si no se aplican, otra vez les vendrá una paliza desmoralizante.

El punto es demasiado importante y por sí solo obliga a la alianza opositora que se resiste a entender que las elecciones, se disputan a nivel de piso, en batallas territoriales, cara a cara con los electores, ¡Esa, es su debilidad y la correlativa fuerza de Morena frente a la que la oposición está indefensa ¡

Es desesperante que, aun así, la oposición no reaccione, ni se aplique a hacer trabajo territorial de a deveras y se queden en el “bla bla” de cúpulas y temporada, ¡Se volvieron partidos de generales sin tropas!

5.- La sinergia aporta mejores resultados que individualidades colisionando entre sí.

Está explorado y medido en la experiencia e historia electoral y en la vida pública, casi nadie gana un pleito sólo, casi todos los que se ganan es por la sinergia de hacerlo con aliados.

6 - El verdadero voto bisagra, está en MC, es el factor que inclinará la balanza.

Si va solo, se convertirá en el mejor perdedor, pero perdedor al fin, lo que no le sirve para nada.

En cambio, aliado con toda la oposición, se convertirá en la segunda fuerza electoral, pero con bancada dominante y posiciones de gobierno estatales de cara al 2030.

Si en 2021 y 2024, se hubiese coaligado con la oposición, hoy tendría las posiciones políticas que ha soñado.

De sostener su egoísmo individualista, le seguirá ayudando a Morena en perjuicio de sí mismo y de México; de hecho, el avance del oficialismo ha sido posible por las posturas egoístas del MC.

7.- La alianza opositora, es viable sin abusos de quién se sienta merecer más, puede hacerse respetando acuerdos de postulación de origen sensatos y medidos, en una dinámica en que todos ganen, votos y posiciones gubernamentales que los rescaten del sentimiento de ser perdedores desmoralizados.

Volver a perder con Morena cerrará expectativas de posiciones, perderán esperanzas, coraje, todos pierden, incluyendo a México.

8.- Las alianzas locales pueden organizarse en candidaturas comunes, todo suma, aporta certeza, claridad de votos y mejora la fuerza partidista de cada aliado, pero lo mejor, revitalizará esfuerzos que ya se habían ido, reivindica la esperanza.

9.- Somos como se llamará en lo subsecuente ese partido, no podrá aliarse en 2027 y ahora le quitará votos a la oposición, actualizando otro factor que la debilitará.

Sólo podrá aliarse hasta el 2030 y es razonable pensar que para entonces será una fuerza importante con simpatías propias y capacidades integradoras, pero por ahora, irremediablemente solo le restará fuerza a la oposición, en alguna medida, esta circunstancia explica el cálculo gubernamental para conceder su registro.

10.- Si el oficialismo pervive, tres años más dominándolo todo, podrá someter a toda la sociedad, robarse lo que quede del país, engullir a la oposición y al pensamiento crítico, ese es un riesgo real que nadie debe soslayar.

Si no me creé, vea lo que ha hecho de la deuda pública, de los Poderes legislativos y Judicial en las órbitas federal y locales, en lo que ha convertido la Constitución venida a un Frankenstein desarticulado que mueven por caprichos, vea lo que hicieron de organismos autónomos de la libertad de expresión y del gobierno para asimilarlo a cárteles violento de narcóticos, extorsión y violencia permanente.

11.- Hay más razones, pero le diré una en especial que todos, debemos tener presente, hasta los políticos de Morena que funcionan como carniceros de hoy y se convertirán en reses del mañana.

Si pervive Morena y aliados, aquí, en esta tierra, también vivirán sus hijos con el narcogobierno que ha acogido la violencia como normalidad, homicidios, desaparecidos y fosas clandestinas invisibilizados, interviniendo teléfonos, etc… aquí viviremos todos con lo que quede de país que usted, los partidos y yo, les dejemos.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com