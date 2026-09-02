Sin armadura

Nudibranquios

En los arrecifes, donde la luz atraviesa el agua y convierte el fondo marino en un mosaico de colores, se encuentran algunas de las criaturas más extravagantes del océano. Los nudibranquios avanzan entre corales, esponjas y algas con cuerpos cubiertos de colores intensos y patrones llamativos. Pero algunas especies han llevado esta historia evolutiva mucho más lejos, habitando cientos e incluso miles de metros bajo la superficie, donde la luz desaparece y la presión puede superar cientos de veces la existente en la superficie. En estos ambientes, las reglas del océano cambian, pero sus estrategias de supervivencia siguen siendo extraordinarias.

Los nudibranquios son gasterópodos marinos, emparentados con caracoles y babosas. A diferencia de muchos de sus parientes, los adultos carecen de una concha externa funcional. Durante su desarrollo temprano pueden formar una estructura relacionada con ella, pero la pierden durante la metamorfosis. Abandonar una armadura que ofrece protección parece una desventaja, pero los nudibranquios compensaron la ausencia de una concha mediante una combinación de química, anatomía y comportamiento.

Aquí aparece la ecología química, disciplina que estudia cómo las sustancias químicas median las interacciones entre organismos. Muchos nudibranquios obtienen compuestos defensivos de aquello que comen. Pueden alimentarse de esponjas, algas, cnidarios y otros invertebrados, incorporando metabolitos secundarios producidos por sus presas. Algunas especies simplemente los almacenan; otras los modifican o incluso producen sus propios compuestos. Así, el alimento puede convertirse en un arsenal químico capaz de disuadir a los depredadores.

Una de las estrategias más sorprendentes ocurre en especies que consumen cnidarios, como los hidrozoos. Estos animales poseen cnidocitos, células especializadas que contienen cnidocistos y, dentro de ellos, nematocistos capaces de descargar filamentos a gran velocidad para penetrar o adherirse a una presa. Algunos nudibranquios pueden consumir estos organismos y conservar nematocistos funcionales en estructuras especializadas. Estos elementos, llamados kleptocnidos, pueden utilizarse posteriormente como defensa. El depredador no solo evita el arma de su presa: la incorpora y la vuelve contra sus propios enemigos.

La anatomía también participa en esta estrategia. Los cerata, estructuras dorsales presentes en varios nudibranquios, aumentan la superficie corporal disponible para el intercambio de gases y, en muchas especies aeólidas, también alojan estructuras especializadas donde se almacenan defensas obtenidas de sus presas. El cuerpo que perdió la concha se convirtió así en una superficie altamente especializada, capaz de cumplir funciones respiratorias y defensivas al mismo tiempo.

La defensa química también puede hacerse visible. El aposematismo consiste en señales, como colores intensos, que advierten a los depredadores de que un organismo puede ser tóxico o desagradable. Sin embargo, no todos los nudibranquios llamativos poseen las mismas defensas. Algunas especies pueden presentar mimetismo batesiano, imitando la apariencia de organismos realmente peligrosos, mientras que otras recurren a la cripsis, adoptando formas y colores que las vuelven prácticamente indistinguibles de su entorno. En un mismo grupo encontramos, por tanto, dos estrategias opuestas: desaparecer o advertir que es mejor no acercarse.

Esta diversidad química también despierta interés científico. Muchos metabolitos secundarios marinos presentan actividades biológicas específicas y pueden servir como punto de partida para investigar nuevas moléculas de interés farmacológico. Las sustancias utilizadas por los nudibranquios y producidas por sus presas muestran que el océano no solo alberga una enorme diversidad de especies, sino también una biblioteca química que apenas comenzamos a comprender.

Los nudibranquios parecen frágiles porque están desnudos de una estructura que durante millones de años protegió a otros gasterópodos. Sin embargo, su evolución encontró otra solución. En lugar de una concha, desarrollaron un sistema en el que química, anatomía y comportamiento trabajan juntos: almacenan moléculas, transforman compuestos, reutilizan armas celulares y utilizan colores para advertir o engañar. Su aparente vulnerabilidad es, en realidad, una de las formas más sofisticadas de defensa que ha producido la evolución marina.

La Crónica de Hoy