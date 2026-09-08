Angustias en Palacio

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“De que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, mejor en la tuya”

Sabiduría popular

El rostro de la presidente refleja sus enojos, frustración y angustias que confirman la manera cómo la ve Trump, con miedo.

¡Ya es inocultable!

¡Ni modo que no!, ella conoce muy bien al Peje y sabe de sus atrevimientos cuando se siente en peligro, como ahora, resintiendo la falta de protección del gobierno claudista y sabedor que los Estados Unidos lo quieren preso a él y a su hijo Andy.

Claudia sabe ampliamente del terror que son capaces de causar los cárteles amigos de su mentor, que se sienten traicionados por el gobierno, dada la persecución que les hace Harfuch.

Percibe el fuego amigo, por el comportamiento de gobernadores, alcaldes, legisladores radicales y de sus propios subordinados que le deben fidelidad al macuspano y porque en sus eventos públicos, cada vez más se cuelan sujetos que le gritan y ofenden; ella claramente sabe que los accesos son controlados y no es casual.

De hecho, cada que sube a un avión o a una tarima, se repiten las agresiones y muestras de repudio que son inocultables y desmienten que tiene el 68% de aprobación.

Sabe que su gobierno acabará siendo insostenible con la aparición diaria de muertos, incendios políticos, fosas clandestinas, madres buscadoras, indisciplinas partidistas, centros de exterminio, corrupción exacerbada, cárteles de huachicol, extorsiones, desaparecidos, descarrilamientos, mentiras, presiones extranjeras y mentadas de madre.

LOS TIEMPOS DEL PERIODO PRESIDENCIAL

Hay otra razón muy delicada, a partir de octubre, la falta absoluta de la titular del Ejecutivo se subsanaría por el actual congreso de mayoría morenista incondicional al Peje, podrán sin mayor conflicto designar presidente substituto y retomar el control de la silla.

El peligro para Claudia es inminente y claramente lo sabe.

Más porque las cúpulas morenistas radicales se sienten preocupadas por la persecución gringa que los tiene en la mira y cuya seguridad depende de la defensa que les haga la presidente de México, quién por una parte clama ¡Soy pejista!, ¡Soberanía!, ¡Respeto! y ¡No injerencias!, pero por otra, está harta de tanta corrupción y manda al ejército, marina y Guardia Nacional a acatar lo que digan los norteamericanos.

Recuerde que la presidente Claudia entregó a ese país 178 presos, muchos de ellos se convirtieron en soplones allá y vinculan a alcaldes, funcionarios y gobernadores morenistas.

Este gobierno, ha cerrado 2,725 laboratorios de fentanilo o metanfetaminas, que su predecesor negó que existieran y atrapó a 3,704 delincuentes vinculados con cárteles en lo que va del sexenio.

La destrucción de cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que Estados Unidos afirma están vinculados con el gobierno, van en curso, y conjuntamente con la de sus protectores en el gobierno.

Si eso no fuera poco, está en puerta el proceso electoral donde las fidelidades cambiarán cuando tomen posesión de cargos, así que, por ahora, el peligro para la presidente es muy alto.

Y si no fuera poco, está en puerta el proceso de revocación de mandato, donde el derrumbe de la institución presidencial puede acontecer impulsado por las fuerzas morenistas y permitiría a la mayoría morenista en el congreso nombrar sustituto.

EL TERRORISMO INJERENCISTA YA EMPEZÓ.

Los Estados Unidos, presionen sin ninguna consideración y lo grave es que tienen razón por el medio millón de jóvenes norteamericanos muertos por fentanilo mexicano que no son un tema menor.

El terrorismo intervencionista ya empezó, USA derriba drones en la frontera con México, ya hundió lanchas mexicanas en Acapulco bajo el argumento de que llevaban droga, explotó autos de narcoterroristas y tiene destacados en México, decenas de agentes de la DEA, CIA y FBI que se desempeñan como pez en el agua, por la información que han recibido de decenas de testigos colaboradores y de gobiernos no morenistas.

Todas las agencias norteamericanas están operando en sintonía y calculando sus estrategias para abatir a los carteles criminales aliados con el gobierno y a sus protectores.

LA HISTORIA.

La historia enseña que la silla presidencial es unipersonal; muy pequeña para que la ocupen dos personas, México, ya vivió maximatos, que acabaron muy mal.

También enseña que deben resolverse los problemas de raíz, se lo cuento porque la crisis de dinero, la inestabilidad política, los atrevimientos y desobediencias partidistas, la falta de respeto a la investidura presidencial de políticos morenistas, tienen su explicación en que reconocen más poder en el Peje que en Claudia y eso si no se corrige de fondo, tarde o temprano detonará una lamentable tragedia.

Si la científica no se pone las pilas y del lado correcto de la historia, las consecuencias pueden ser gravemente indeseables; el asunto ya es de sobrevivencia personal, y que mientras no le den un madruguete que pudo pasar en Colima o en cualquier lado, tiene el sartén por el mango y debe extirpar el cáncer desde la raíz, salvo que peque de ingenua o tenga cola que le pisen.

El asunto, cada vez está peor y los tiempos ya están aquí.

Si no hubiera esos miedos ni conflicto con el Peje, ¿Cómo para qué se esmeró la presidente en decir que no hay rompimiento e insistir en eso?

Raro, no le parece, ¿Cómo creerle?

Estimado lector, le repito lo que dijo Landau cuando conoció la carta de Andy, súrtase de palomitas, sobre este espectáculo, la segunda parte de esta historia les encantará.

carblanc@yahoo.com