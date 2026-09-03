Luis Donaldo, aprovechar las oportunidades

Luis Donaldo Colosio Riojas (Galo Cañas Rodríguez)

Hay un claro ganador en lo que toca al inicio del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, esto derivado de los posicionamientos de los partidos políticos respecto al Informe de Gobierno.

Y sí, todos han señalado y pensado en Luis Donaldo Colosio Riojas, quien fijó postura para Movimiento Ciudadano y dejó huella. Sin aspavientos, señala huecos que la 4T está dejando en su pretensión de lograr bienestar. El tema médico, el abasto de medicinas, por ejemplo, pega al centro del discurso oficialista.

Se trata de una figura política que está inserta, de manera muy relevante, en dos entidades federativas simultáneamente. Tanto en Nuevo León como en Sonora, los escenarios futuros deben tomarlo en cuenta y, ayer mismo, aseguró que ya tomó una decisión.

Por cierto, también se dio tiempo de lanzarle un mensaje mensaje a Alfonso Durazo, “a quien le tengo un profundo cariño”. “El estado de Sonora requiere su atención; que no se preocupe de mi futuro, de mi futuro me encargo yo”, finalizó el hijo de quien fuera ultimado en Lomas Taurinas.

Mejor seguir gobernando Naucalpan

Después del aviso de que no deben adelantarse a los tiempos aquellos morenistas que aspiran a puestos de elección popular, ocurrió algo interesante en Naucalpan. En este vital municipio del Estado de México gobierna Isaac Montoya, una de las figuras de la última elección que mejor supo usar el impacto que generan las redes sociales.

Y es curioso que ahora Montoya esté apostando por que su ciudadanía lo vea concentrado en la labor de gobernar y no en una salida anticipada para buscar la reelección.

Citlalli Hernández ha comentado a los alcaldes que buscan repetir en el cargo que, además de las clásicas encuestas, uno de los temas que serán revisados es cómo han administrado los recursos públicos. Montoya ya tiene preparada la carta de presentación que dará ante su partido. Triplicó la inversión pública a partir de planeación financiera y gasto ordenado, será el eje de su discurso.

Desde el Palacio de Gobierno de Toluca, señala, además, se ve con satisfacción el trabajo que realiza el equipo de Naucalpan.

Nuevos tiempos de campaña

Hay una cuestión que resulta curiosa en esta época. Los temas duros, seguridad pública, empleos, se mezclan con otros que podríamos considerar más ligeros, muy apegados a los ciudadanos que aún no alcanzan los 35 años. El bienestar animal es uno de ellos.

Así pues, Carlos Torres Piña, aspirante a convertirse en coordinador estatal de la 4T en Michoacán, ha centrado su atención durante la semana pasada en temas verdaderamente complicados respecto a la seguridad pública, lo que incluyó el caso Uruapan, y esta que corre la inició abordando la protección animal.

El fiscal con licencia hizo ver que esta combinación entre temas tradicionales y de nuevo cuño es una realidad y que eso se hizo patente incluso al encabezar la Fiscalía estatal, donde apoyó cambios profundos en la atención de la materia, cada vez más presentes en las leyes y los reglamentos que la institución debe vigilar.

Sin publicidad en Bellas Artes

El metro capitalino es un reflejo de la Ciudad de México, con sus defectos y virtudes. No parece mala idea que su reglamento esté diferenciando por estaciones en función de lo que se ha hecho durante las rehabilitaciones a sus instalaciones. Y, cabe aclarar, esto no podía estar ligado al Mundial de futbol que impactó apenas unas semanas, mientras que los usuarios pasarán muchas horas de su vida en estos espacios.

La estación Bellas Artes ya no recibirá publicidad, su vista estará limpia, mostrando lo que la reciente intervención buscó para armonizarla con la impactante arquitectura que está justo encima.