Entregan Paquete Económico 2026 al Congreso CDMX

El paquete Económico se presenta hoy por la tarde, así que toda la mañana será de especulaciones y filtraciones. En realidad, la espera será mucho más movida que el análisis, donde los márgenes de maniobra gubernamental, sin impuestos nuevos de por medio, sencillamente no pueden ser notables.

Habrá que ver el trato a los órganos autónomos que quedan (salvo la CNDH de Rosario Piedra, donde da exactamente igual si tiene o no presupuesto) y, muy especialmente, a la dotación que tiene que ver con la instrumentación de las diferentes acciones en tiempos de elección.

De allí en fuera, no parece que este martes nos depare grandes sorpresas en el Paquete Financiero 2027.

Encuesta y reacciones

Ya lo habíamos señalado, la elección 2027 de San Luis Potosí será atípica, con combinaciones de la que dio cuenta la Encuesta de Crónica con la que abrimos semana. Las reacciones en el estado no se han dejado esperar y además de los argumentos, se trasluce igualmente un ambiente de espera tensa.

Todos en San Luis Potosí están en espera de ver que movimiento hacen los demás.

Y aquí están los que pueden decidir la elección, no porque la ganen, sino porque su alianza con otros puede significar un cambio de candidato triunfante. Los morenistas Arreola, Cabrera y Lorca están lejos de los punteros, pero pueden inclinar la balanza en favor del sorprendente PT.

Y allí está también Enrique Galindo, ex comisionado de la Policía Federal, que ni se inmutó del derrumbe absoluto del PRI y logró reelegirse hace tres años para continuar gobernando la capital estatal. 12% de intención de voto que cualquiera desearía en una contienda tan cerrada.

Por cierto, parece que el lunes la 4T define que se hace con SLP.

Merece un análisis adicional

Y mañana Crónica seguirá con el análisis en torno a San Luis Potosí, pues los resultados detallados de la encuesta hay que verlos y repensaros. Un 58 por ciento de los votantes piensan que no se justifica el apoyo del gobernador a su esposa para que ella lo suceda en el cargo, pero eso no limita a Ruth González Silva para ser competitiva ante todos los posibles candidatos que PAN, PRI, PT y Morena están contemplando hasta ahora.

El balance de Ruth entre opiniones positivas es bastante neutro (37-35 respectivamente).

El gobernador gallardo, en tanto, logra buen respaldo a su forma de gobernar y a lo que hace en materia económica, algo con lo que otros mandatarios estatales sólo pueden soñar.

Y todo esto a mitad de un escenario donde 51 por ciento de los votantes preferirían que el Partido Verde Ecologista de México no se reelija.

Un intrincado contexto que bien vale la pena poner bajo el microscopio.

Atención en el Hospital General

El personal médico del Hospital General de México terminó, de manera bastante natural, convirtiendo la crisis de salmonelosis en un reclamo por carencias generalizadas que, a cuenta gotas a veces, a chorros en otras, están notificándose en el sector salud.

La atención que ponga el gobierno federal en este tipo de reclamos habrá de establecer, en alguna medida, la profundidad del bienestar: se han incrementado los ingresos vía el Salario Mínimo y los apoyos directos, pero se puede empobrecer a través de la ausencia de atención médica.

Lo deseable es contar con toda.