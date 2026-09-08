Limpiar Guadalajara, una decisión que cambió la ciudad

Limpiar Guadalajara

Las decisiones de gobierno se miden en grandes obras y hay otras que se reconocen cuando algo tan cotidiano como sacar la basura vuelve a funcionar.

En Guadalajara, quizá una de las apuestas más importantes de Vero Delgadillo comenzó justamente ahí: en decidir que la ciudad tenía que recuperar el control de un servicio que durante 30 años estuvo concesionado.

No era una decisión menor. Cuando inició la actual administración, la recolección atravesaba una crisis que se reflejaba en calles con basura, reportes vecinales y una creciente percepción de que algo tan básico como recoger los residuos había dejado de funcionar. El diagnóstico municipal describió aquel momento como una de las peores crisis de recolección de la ciudad.

¿Qué hacer cuando un problema cotidiano se convierte en un problema de ciudad? La respuesta fue asumir directamente la operación.

El 18 de diciembre de 2024, Guadalajara tomó el control del servicio, adquirió 160 camiones y puso en marcha 185 rutas para atender las 441 colonias del municipio. Fue una decisión que requirió inversión, organización y, sobre todo, determinación política. Porque recuperar un servicio después de tres décadas no solamente significa cambiar quién opera los camiones; implica asumir la responsabilidad completa de que funcione.

De ahí nació Limpia Guadalajara, una estrategia que hoy va mucho más allá de la recolección domiciliaria. Con una inversión global de mil 298 millones de pesos, el municipio ha sumado Escuadrones de la Limpieza en sus 11 comunidades, una Gerencia Nocturna y mecanismos de corresponsabilidad ciudadana.

Los resultados comienzan a tener un dato difícil de ignorar: nueve de cada diez personas están satisfechas con el servicio de recolección, de acuerdo con la ENCIG 2025. A ello se suman las más de mil 900 toneladas de residuos retiradas de la vía pública por la Gerencia Nocturna, mientras la ciudad duerme.

También hay algo simbólico en este modelo. Los Escuadrones no esperan a que el problema crezca; recorren colonias, atienden reportes y realizan labores de limpieza, poda, desbroce y descacharrización. En 2025, el municipio destinó 132 millones de pesos para equipar los 11 escuadrones, uno por comunidad.

Y si limpiar es una responsabilidad del gobierno, ¿qué ocurre con la responsabilidad de quienes habitamos la ciudad? Esa es quizá la segunda parte de esta apuesta.

Alerta Limpia ha visitado más de 28 mil hogares para hablar directamente con vecinos sobre la disposición adecuada de residuos. En el sector comercial se han inspeccionado 188 establecimientos de seis corredores, con un 84 por ciento de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. La estrategia incluso se extendió al ruido, con 136 visitas de inspección que derivaron en 19 clausuras.

La tecnología también entró a la ecuación. Con Guadalajara App, los ciudadanos pueden consultar en tiempo real dónde se encuentra el camión recolector. Parece un detalle, pero habla de algo mayor: hacer visible un servicio que durante años se percibió distante y poco predecible.

No sorprende entonces que Limpia Guadalajara haya recibido ya dos reconocimientos nacionales: el Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 de DS LATAM ISWA México y el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en la categoría de Ciudades Limpias y Ordenadas, de Alcaldes de México.

La limpieza, sin embargo, es solamente una pieza del balance de estos dos años. Están también las más de 820 calles mejoradas, los 26 espacios deportivos renovados, más de 100 parques iluminados, la intervención del Mercado San Juan de Dios, Analco y el Parque Revolución, además de los programas de corresponsabilidad que han llevado al gobierno a trabajar directamente en las colonias.

Al final, gobernar una ciudad también consiste en atender aquello que parece cotidiano hasta que deja de funcionar. Una calle limpia, un parque cuidado, una ruta que llega, un espacio público que vuelve a ser habitable.

Quizá por eso la recuperación del servicio de recolección merece verse como algo más que una política de aseo. Fue una decisión de gobierno. Una de esas decisiones que exigen asumir riesgos, invertir y hacerse responsable de los resultados.

Ahora toca esperar. El próximo jueves, Vero Delgadillo rendirá su segundo informe de Gobierno y será entonces cuando habrá que mirar el conjunto de los números, pero también aquello que no siempre cabe en una estadística: qué tanto cambió la manera de vivir la ciudad y qué tanto Guadalajara volvió a sentirse como un espacio que merece ser cuidado.