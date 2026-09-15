Nueve propuestas para revertir la mediocridad educativa

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“La educación, es el único camino para escapar de la esclavitud mental”

Frederick Douglass

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, integrada por los 38 países más relevantes del mundo, en términos económicos y científicos, tiene estandarizada una prueba para medir la calidad de la educación en alumnos de 15 años, se llama PISA (Estudio Comparativo de Evaluación de Resultados de Sistemas Educativos), en septiembre, publicó los resultados de 2025 que le comparto en breves líneas.

2 de 3 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel básico de competitividad, menos del 1% alcanzó el previo al máximo, ninguno el más alto.

La medición se hace en matemáticas, lectura de comprensión, ciencias y capacidades tecnológicas; nuestros estudiantes quedaron en el suelo, evidenciando que el sistema educativo de México, es una catástrofe, y vergonzante simulación que produce discapacitados mentales.

México condenó a sus jóvenes a la mediocridad, a ser minusválidos cognitivos repelentes a razonar y se abandonó a sí mismo creando enormes masas de tontos.

¿INEPTITUD DE LA SEP? O ¿MEDIOCRIDAD DELIBERADA?

Afirmo que el fenómeno se explica por ambas razones, la decisión dolosa entraña la perversión de abatir el pensamiento crítico para producir discapacitados mentales que dependan de las dádivas gubernamentales para sobrevivir.

Le explico por qué lo afirmo:

¿Qué resultados podíamos esperar con la SEP, capturada por sus sindicatos y dirigida por delincuentes como Marx Arriaga, Delfina Gómez o Mario Delgado?

El objetivo real de poner esos impresentables fue saquear el presupuesto de la SEP para disponer de sus recursos y obsequiar contratos sin importarles la educación, mucho menos el futuro de millones de jóvenes mexicanos, sólo les importó el adoctrinamiento político, a sabiendas de que educativamente sería un fracaso vergonzoso.

Siempre supieron que la mayoría de nuestros jóvenes no eran capaces de comprender lo que leen, ni de identificar información e ideas en esas lecturas y lo peor no pueden hacer inferencias, es decir, NO PUEDEN RAZONAR; ¡Jamás se preocuparon por enseñarles!

No saben lo mínimo de matemáticas, dicho de otra manera, NO SABEN RAZONAR, NO PUEDEN RESOLVER PROBLEMAS POR INCAPACIDAD DE IDENTIFICAR INFORMACIÓN Y PROCESARLA EN SUS MENTES.

Da coraje, tristeza y asombra, ¡Casi todos los países de Sudamérica superaron a México!, absolutamente todos los asiáticos y europeos lo hicieron.

¿Usted podría imaginarse el futuro de esos muchachos en este mundo de cada vez más exigencias y competitivo que se inserta en la era de la inteligencia artificial?

No tengo dudas que ve lo mismo que yo, su futuro en la pobreza, marginación, mediocridad y desesperanza por la discapacidad cognitiva sin entender lo mínimo de la manera como se mueve el mundo.

¿Quién se beneficia produciendo tontos acríticos?, ¿Quién gana con crear mediocres mentales?, ¿Quien pierde?

Ya se lo respondió López Obrador cuando afirmó que los ignorantes votan por Morena, que sus electores son como “solovinos” a los que hay que acercarles los alimentos para conservar su fidelidad.

Ese mismo gobierno que juró no mentir ni traicionar y haber sacado de la pobreza a millones a quienes les oculta que decidió mantenerlos ahí para que voten por ellos diciéndoles que ya no son pobres, al fin que no se dan cuenta de su realidad y abdicaron de su derecho a razonar a cambio de dádivas.

El morenismo revirtió la reforma educativa y entregó la SEP a sindicatos y delincuentes, construyó una funesta alianza para producir incapaces de razonar fomentando su adicción a pantallas, conformándolos con mañaneras, distractores y eventos en plazas públicas que los mantienen ahí, estancados y distraídos, escuchando que están fregados por el abuso histórico de los ricos contra quienes siembran odios y resentimientos.

México, desahució a sus muchachos, condenándolos a la mediocridad; ni nuestro gobierno ni la sociedad hicimos nada real o auténticamente valioso para elevar el nivel educativo, nos instalamos en el conformismo y mediocridad volteando para otro lado, simulando que no pasa nada.

NUEVE ACCIONES PARA CORREGIR LA CATÁSTROFE EDUCATIVA

Le diré qué se debe hacer para corregir esta catástrofe.

1.- Destituir a Mario Delgado por inepto, corrupto y porque lo requerirán los Estados Unidos por su vinculación con cárteles y a todos los que no entienden nada de educación que desempeñan esos cargos en la SEP por compadrazgos; se deben sustituir por personas con nivel cognitivo y compromiso auténtico por la educación.

2.- Despolitizar la educación, implica extinguir toda injerencia y dominio sindical en la educación y el co-gobierno de madres de familia en todos los niveles y de estudiantes en escuelas superiores; re empoderar a los directivos, consejos académicos y profesorado.

3.- Retomar el sistema de evaluación periódica de maestros e incorporarlos a procesos de formación continua para sostener la carrera magisterial orientada por el mérito académico y buen desempeño docente como principales valores y cualidades para el desarrollo.

4.- Re establecer la formación preescolar, guarderías y escuelas de tiempo completo con alimentación.

5.- Robustecer la infraestructura escolar en todos los niveles, con centros de cómputo e internet funcional y accesible en todos los planteles.

6.- Hacer una campaña nacional permanente que involucre a toda la sociedad para mejorar la calidad académica especialmente en matemáticas, ciencias, computación y lectura de comprensión, para instalar una cultura cívica, del mérito, esfuerzo, respeto, responsabilidad y competitividad.

7.- Incorporar como materias básicas, civismo y responsabilidad, ajedrez, computación e idiomas, complementarios de la cartilla académica de los niveles preescolar, básico, secundaria y bachillerato para fomentar el hábito de pensamiento racional y convertir las dinámicas escolares en lúdicas, atractivas, vinculantes y auténticas plataforma de desarrollo social.

8.- Desarrollar la plataforma virtual institucional de educación y desarrollo de temas por línea para consulta, estudio y apoyo de maestros y alumnos en todas las materias de formación preescolar, básica, secundaria, licenciaturas en todas las carreras y posgrados.

9.- Desarrollar campañas de prevención sobre riesgos de disminuir umbrales de inteligencia racional por la adicción a las pantallas.

El gobierno morenista, no hará nada mientras privilegie sus compromisos con sindicatos o hasta que sepa que USA requiere la detención con fines de extradición de Mario Delgado, su último interés está con las juventudes y la educación real.

CONCIENCIA DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA

Ya le hablé de lo patético de la situación educativa y alternativas para corregir, ya se imaginó el futuro de los jóvenes, ahora, imaginé que esos muchachos, son sus hijos, imagínelos yendo a pedir trabajo discapacitados de hacer algo.

Imagínelos buscando novio o novia, ¿De que podrían hablar?, ¿A qué podrán aspirar?, o educando a sus nietos o tomando decisiones sobre Usted cuando se haga anciano y requiera ayuda.

Ya vio sus futuros, ya vio que no podrían aspirar a nada valioso, solo a ser maquiladores en jornadas extenuantes de salarios patéticos siempre, superados por otros y a vivir en la pobreza permanente, sin opciones de superación.

Está canijo ¿No creé?

Usted debe saber que es su derecho indignarse por tan miserable sistema de educación y exigir un cambio.

carblanc@yahoo.com