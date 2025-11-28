Conversatorio de portadores de tradiciones jaliscienses en el Museo Regional

Bajo la organización de la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Gestión Integral de Proyectos, arrancó en el Museo Regional de Guadalajara, el conversatorio Ventana a la Tradición, que por primera vez reúne a portadores de las seis manifestaciones que cuentan con una declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco.

Conversatorio de portadores de tradiciones jaliscienses

Durante la apertura, se destacó que el objetivo central es difundir, fortalecer y propiciar el diálogo entre quienes mantienen vivas estas expresiones comunitarias.

En su intervención inaugural, Guadalupe Arredondo, Jefa de Patrimonio Intangible de la Secretaría de Cultura, explicó que el encuentro permite un ejercicio inédito de intercambio entre portadores que históricamente habían trabajado desde sus comunidades sin coincidir entre sí.

En el conversatorio matutino, cada manifestación expuso su práctica, sus retos y las necesidades que enfrentan para su preservación.

En esta edición participan portadores de El Tendido de Cristos, El Lugar Sagrado de Xapawiyemeta (Rapa Villameta), Las Fiestas Guadalupanas de Puerto Vallarta y la Peregrinación de los Favorecidos, La Charrería en Jalisco, El Mariachi en su diversidad cultural y contextos sociales, y Tololos y Coloradas. Celebración y veneración a San Sebastián Peregrino.

Al encuentro asisten, entre otros, jicareros del Centro Ceremonial de Tuapurie, cargueros de Tololos y Coloradas, representantes de Tendido de Cristos, integrantes del Mariachi Tradicional, así como miembros de la asociación Charros de Jalisco, promoventes de la declaratoria de charrería en el estado.

El diálogo entre comunidades permitirá avanzar en la actualización y elaboración de las guías de manejo, instrumentos fundamentales para la protección de cada manifestación.

Actualmente solo Tololos y Coloradas cuenta con una guía oficialmente publicada, mientras que Tendido de Cristos y el Lugar Sagrado de Xapawiyemeta están en su proceso.

El programa concluirá el viernes con la presentación de la manifestación de Tololos y Coloradas, seguida de la inauguración de una exposición fotográfica y etnográfica en el Museo Regional, integrada por piezas, objetos rituales y utilitarios aportados por portadores de todas las declaratorias. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre.

La estrategia, impulsada por la Secretaría de Cultura, busca ampliar la difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco y atraer a la ciudadanía hacia los patrimonios vivos del estado, promoviendo la valoración de prácticas que han trascendido generaciones y que hoy encuentran un espacio común para dialogar y fortalecerse.